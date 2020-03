Johannes Schröder in Greifswald: Von wegen Lehrer haben keinen Humor

Greifswald

Johannes Schröder unterrichtet eigentlich Deutsch und Englisch an einem Gymnasium in Offenburg. Vor sechs Jahren wagte der 46-Jährige einen neuen Schritt: Statt Goethes Faust mit Schülern durchzukauen, stellt sich der gebürtige Berliner heute als Comedian auf die Bühne und berichtet über sein Leben am Korrekturrand der Gesellschaft, die Schulhof-Lebenserwartung heutiger Pubertiere oder die Notenvergabe nach objektivem Sympathieprinzip, wie er selbst sagt.

Herr Schröder, Sie touren mit Ihrem Programm „World of Lehrkraft – ein Trauma geht in Erfüllung“ mittlerweile durch ganz Deutschland. In dieser Woche sind Sie in Greifswald. Um welche Traumata handelt es sich dabei?

Es sind Schultraumata, die wir alle noch kennen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die gelben Reclam-Hefte. Wahnsinn, wie viel der Reclam eigentlich geschrieben hat. Oder auch an meine Kosinus-Allergie in Mathe. Es gibt die verschiedensten Schultraumata und die ganz alten Foltermethoden wie den Notenspiegel oder die Bundesjugendspiele, an die wir uns alle noch erinnern.

Waren Sie denn damals der Klassenclown oder eher der Streber?

Der Klassenclown war ich nie. Ich war ganz still und sehr zurückhaltend. Wenn ich von den Lehrern angesprochen wurde, obwohl ich mich gar nicht gemeldet habe, bin ich immer knallrot geworden. Im Studium habe ich dann langsam gelernt, vor Leuten zu sprechen.

Welche Schülertypen gibt es und welchen mögen Sie am liebsten?

Es gibt natürlich die einen, die einem alles recht machen. Ich nenne sie die Torben-Manuels, die einen Brustbeutel mit durchsichtigem Fenster tragen und an denen der Fahrradhelm festgewachsen ist. Die Torben-Manuels sind quasi die Zauberwürfelrekordhalter, die einem das Leben leicht machen, weil sie funktionieren. Spannender finde ich die nicht Konformen, die in ihrer eigenen Welt leben, die eine heftige Pubertät haben und ganz viel Zuwendung brauchen. Als Lehrer geht es ja nicht darum, brave Schüler zu haben, sondern auf die Konflikte einzugehen, die sie haben.

Kommen Ihre Witze eigentlich bei den Schülern gut an?

Wenn man als Lehrer witzig sein will, wird man mit höchster Verachtung bestraft. Das kann nur schiefgehen. Trotzdem gibt es tausend witzige Momente, die ungeplant passieren. Es ist die Situationskomik, bei der man als Lehrer gemeinsam mit den Schülern lacht. Sobald das passiert, ist die Motivation für den Unterricht auch größer. Humor verbindet.

Und verstehen Helikopter-Eltern ihren Humor?

Von ihnen sitzen immer viele im Publikum. Schließlich wollen sie bei allem mitreden und sich nicht die vegane Butter von der Dinkelsemmel nehmen lassen.

Welche Erfahrung haben Sie mit solchen Eltern während Ihrer Zeit als Lehrer gemacht?

Helikopter-Eltern müssen sich immer einmischen. Bei Schulfeiern werden dann so wichtige Dinge besprochen, ob die Windlichter dreieckig oder quadratisch oder die Stehtische mit oder ohne Husse sein sollen. Eine Mutter hat sich mal dafür eingesetzt, dass der Schulgong verändert werden soll, nachdem sie einen Klangschalenseminar besucht hatte. Es wurde dann tatsächlich umgesetzt, dass der Gong keine abfallende, sondern eine aufstrebende Tonalität hat. Später meinte sie, dass sich die Schüler seitdem doch ganz anders und ruhiger verhalten würden.

Welchen Spaß haben Sie sich mit Schülern mal erlaubt?

Manchmal, wenn der Elternsprechtag näher rückte, habe ich zu meinen Schülern der fünften und sechsten Klasse gesagt: „So Kinder, wer möchte denn mit meinen Eltern sprechen?“ Dabei habe ich sie sehr ernst angeguckt. Die haben es nicht verstanden und gedacht, dass ich spinne. Ein Schüler meldete sich und sagte: ‚Ich könnt’s mir vorstellen‘.

Was planen Sie für die Zukunft? Wieder zurück an die Tafel oder weiter auf der Bühne stehen?

Das ist die Gretchen-Frage. Im Moment schreibe ich an meinem neuen Programm „Instagrammatik“. Das macht mir sehr viel Freude. Gleichzeitig freue ich mich darauf, dass ich wieder mit Schulen einige Projekte mache. Ich freue mich immer, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin. Dieser nicht planbare Humor und die witzigen Dinge, die dann passieren, daraus schöpfe ich auch meine Inspiration. Wenn ich nur zu Hause an meinem neuen Programm schreibe, fehlt mir das reale Leben und der Schulalltag auch.

Johannes Schröder tritt am 12. März um 20 Uhr im Theater Vorpommern auf. Tickets gibt es auf www.theater-vorpommern.de

