Greifswald

Sie sollten ein Festival allererster Güte werden – die 40. Eldenaer Jazz Evenings in der Klosterruine am Stadtrand. Doch die Corona-Pandemie ließ den Traum 2020 platzen. Am ersten Juliwochenende blieb die idyllische Parkanlage verwaist. Und auch in diesem Jahr sehnen sich die treuen, häufig schon in die Jahre gekommenen Festivalliebhaber aus nah und fern vergeblich in das historische Gemäuer mit groovigen Klängen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute aber lautet: Die Jazz Evenings finden statt!

Das Jubiläumsprogramm aus dem Vorjahr soll am kommenden Wochenende vom 2. bis 4. Juli im Herzen der Stadt zum Zuge kommen. „Die Konzerte finden sowohl live als auch online statt. Wir sind stolz, in der Kürze der Zeit auf der Hofbühne des St. Spiritus die Eldenaer Jazz Evenings mit Livepublikum ermöglichen zu können“, sagt Anett Hauswald, Leiterin des federführenden Amtes für Bildung, Kultur und Sport. „Nach den Corona-Lockerungen war die Vorlaufzeit zu kurz, um die Konzerte wie gewohnt auf die Bühne in der Klosterruine Eldena zu bringen“, fügt sie hinzu.

Zeit für Vorbereitung war zu knapp

„Im Normalfall brauchen wir eine Vorbereitungszeit von einem halben Jahr“, erläutert Kulturamtsmitarbeiter Tobias Reppin. „Denn für die Jazz Evenings in der Klosterruine müssen wir eine komplette Infrastruktur schaffen – mit Bühnen- und Lichttechnik, Bestuhlung und WC-Anlagen. E-Leitungen müssen dann geprüft, Wasserleitungen von Hygienekontrolleuren getestet, Zelte für Backstage aufgebaut werden“, nennt der Festivalorganisator einige der vielen Aufgaben und fügt hinzu: „Das alles war jetzt in der kurzen Zeit nicht zu schaffen.“ Dennoch sei auch er froh, dass mit dem St. Spiritus eine gute Alternative gefunden werden konnte. „Unser Plan im April sah so aus, dass wir dort die Festivalbeiträge digital aufnehmen wollten“, erklärt er. Mit den Lockerungen sei schließlich im Mai die Entscheidung zur hybriden Veranstaltung gefallen.

So sah es sonst in der Eldenaer Klosterruine aus, wenn das Festival lockte. Quelle: OZ-Archiv/Peter Binder

Ein Wermutstropfen: Die bereits 2020 angekündigte Bigband „Jazzrausch“ werde nicht aus München anreisen. Reppin begründet dies mit Platzproblemen auf der kleinen Hofbühne im St. Spiritus. Ihr Konzert können Jazzfreunde aber im Stream verfolgen. Zu Gast sein wird am Freitag das aus Krefeld stammende „Horst Hansen Trio“, das gern die Grenzen des Jazz ausdehnt und eigentlich als Quintett auftritt. Zudem dürfen sich die Besucher auf die Nachwuchsband „Kamo“ freuen: Zur Combo gehören junge Musiker, die als Band „Off Limits“ 2019 den Sonderpreis der jährlichen Bundesbegegnung „Jugend jazzt“ gewannen und sich damit einen Auftritt bei den Jazz Evenings erspielten.

Jazzgröße Lisa Bassenge kommt nach Greifswald

Mit Lisa Bassenge, begleitet von Andreas Lang und Jacob Karlzon, wird am Sonnabend eine besondere Größe der deutschen Jazzszene die Bühne der Eldenaer Jazz Evenings betreten. Der Begriff „Jazz“ war ihr von Anfang an allerdings zu eng. Deshalb begeistert sie seit jeher in unterschiedlichen Formationen mit einer guten Mischung aus klassischem Jazz gepaart mit Elektro-Chanson, aber auch poppigen Elementen. Den Sonnabend rundet die Band „Das Kondensat“ mit Gebhard Ullmann, Oliver Potratz und Eric Schaefer ab. Das Trio überzeugt vor allem mit seinen elektroakustisch-rockigen Beats. Das dritte für jenen Abend geplante Konzert mit „Rocket Man“ wird ebenfalls nur im Internet übertragen.

In diesem Jahr finden die Jazz Evenings live im St. Spiritus Greifswald statt. Quelle: St. Spiritus Greifswald

Neu in diesem Jahr ist ein dritter Festivaltag: Am Sonntag, dem 4. Juli, tritt das Tobias Altripp Trio um 10 Uhr beim Jazz-Frühschoppen live im St. Spiritus auf. „Wir wollten damit zum 40. Jubiläum den einst im Pommerschen Landesmuseum beliebten Jazz-Frühshoppen wieder aufleben lassen“, begründet Tobias Reppin das Angebot. Von der Resonanz in diesem Jahr hänge es ab, ob auch in den Folgejahren ein dritter Festivaltag mit ins Programm aufgenommen werde.

Karten für das Tobias Altripp Trio

Für das Tobias Altripp Trio gibt es noch Karten. Für Freitag und Sonnabend sieht es schlecht aus: „Im Vorverkauf sind leider keine Tickets mehr erhältlich, da die Karten aus dem Vorjahr ihre Gültigkeit behalten haben“, begründet Anett Hauswald. Etwa 80 Karten seien im Vorjahr verkauft worden. Viel mehr Gäste dürften nicht auf den Hof von St. Spiritus. Aber womöglich werden Tickets kurzfristig zurückgegeben? In der Klosterruine war in normalen Jahren Platz für rund 400 Besucher. Interessenten empfehlen Hauswald und Reppin daher unbedingt den Livestream auf der Festivalseite www.eldenaer-jazz-evenings.de.

Von Petra Hase