Juden-Spruch an Greifswalder Uniklinik: Staatsschutz ermittelt nach Schmiererei

An einem Gebäude der Greifswalder Universitätsklinik prangte am Samstagmorgen gut sichtbar in meterhohen Buchstaben eine Schmiererei, die Ungeimpfte mit Juden verglich. In der Szene der Corona-Leugner und Querdenker kommt es seit Monaten zu Holocaust-Verharmlosungen und antisemitischen Verschwörungsmythen. Wer steckt dieses Mal dahinter?