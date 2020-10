Jugend musiziert: Greifswalder Trio trumpft in Schwerin auf

Greifswald/Schwerin

Nachwuchsmusiker aus Greifswald haben mit Erfolg am diesjährigen Internationalen Wettbewerb Verfemte Musik in Schwerin teilgenommen. Josephine Schiewe, Ilja Veselkov und Jonas Alms aus der Hansestadt am Ryck traten in der Landeshauptstadt an und erspielten sich erste Preise am Klavier.

Drei Regionalpreisträger am Start

Der Internationale Wettbewerb, der 2001 in der Landeshauptstadt seine Premiere erlebte und seit 2002 alle zwei Jahre in Schwerin ausgetragen wird, wartete in diesem Jahr mit einer Besonderheit auf. Es gab eine Sonderwertung „Jugend musiziert“. Da wegen Corona sowohl auf Landes- als auch der Bundesebene dieser Wettbewerb für Kinder und Jugendliche nicht stattfinden konnte, erhielt eine begrenzte Anzahl der „Jugend musiziert“-Preisträger der Regionalwettbewerbe die Möglichkeit, in dieser Sonderwertung zu starten. Ein Drittel des Wertungsvortrages, den die teilnehmenden Nachwuchstalente darboten, musste Musik verfemter Komponisten enthalten.

Anzeige

Greifswald stark vertreten

In der Kategorie Klavier solo zeigte Greifswald Präsenz bei dieser Sonderwertung des Internationalen Wettbewerbs. Von insgesamt fünf Teilnehmern kamen mit Josephine Schiewe, Ilja Veselkov und Jonas Alms gleich drei aus der Hansestadt am Ryck. Sie brillierten am Tasteninstrument.

Jonas Alms (Musikschule Greifswald, Lehrer Alexander Girod) erzielte in der Altersgruppe VI einen 1.Preis mit 21 Punkten. Josephine Schiewe (Altersgruppe II) und Ilja Veselkov (Altersgruppe III) erreichten ebenfalls 1. Preis mit jeweils 23 Punkten. Beide werden privat von Marina Girod unterrichtet.

Von OZ