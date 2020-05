Jugendband „Funky FroXX“ aus Greifswald trotzt der Corona-Krise

Greifswald

Aus einem kleinen Raum in Ladebow ertönt laute Musik. Eine raue Männerstimme übertönt Schlagzeug, Gitarre, Bass und Keyboard: Die „Funky FroXX“ proben für ihren nächsten Auftritt. Die jungen Musiker Jakob, Willy, Jordan und Yale machen handgemachten Rock. Seit knapp zehn Jahren erobern sie die Bühnen, bekamen sogar schon von Dieter Bohlen Kritik und spielten gemeinsam mit Marteria auf seiner Weihnachtsfeier im vergangenen Jahr. Wegen der Corona-Krise wurden alle Auftritte der Jungs abgesagt. Unterkriegen lassen sich die Musiker davon aber nicht.

„Die Zeit ist gekommen, dass wir auf eigenen Beinen stehen wollen“, sagt Sänger und Gitarrist Jakob. „Wir haben laufende Kosten durch den Proberaum und unseren Transporter, weil wir aber keine Auftritte haben, haben wir derzeit auch keine Einnahmen.“ Stattdessen wollen die Jugendlichen anderweitig mit anpacken. „Wir können im Garten Unkraut jäten, mit Hunden spazieren gehen oder mit unserem Transporter beim Umzug helfen.“ Auf Facebook haben sie dafür einen Aufruf gestartet, der mehr als 200 Mal geteilt wurde. So sind sie bereits an einige Aufträge gekommen. Die Auftraggeber zahlen, was sie möchten. „Große Sprünge werden wir damit nicht machen, aber immerhin sitzen wir nicht Tatenlos rum“, so Jakob.

Songs thematisieren das Leben der Jugendlichen

Zur Musik kamen die Jungs schon in der Grundschule. Für einen Talentwettbewerb fanden sich die Freunde zusammen, seitdem sind sie als Band unzertrennlich. Zwei bis drei Mal die Woche proben die Musiker, um besser zu werden. Die Boyband kann gemeinsam etwa 60 Lieder auswendig spielen, darunter ihre eigenen, deutschsprachigen Songs. „Unsere selbst geschriebenen Lieder handeln von unserer Jugend. So, wie wir die Dinge sehen“, erklärt Jakob. Mobbing, Klimawandel, Kommunikationsprobleme mit den Eltern – all das sind Themen, die die Schüler vertonen.

Die meisten Auftritte hat die Band in der Region, auf Jugendweihefeiern, Veranstaltungen und Clubs – dort treten sie auch am liebsten auf. „Man hat einen ganz anderen Kontakt zu den Zuhörern“, hat Jakob festgestellt. „Sie lassen sich besser motivieren, machen mit. Das macht viel Spaß.“

Projekt in den Startlöchern: Eine eigene CD

Viel Arbeit stecke in den Proben, viel Schweiß und Tränen hätte die Band in den vergangenen neun Jahren vergossen. „Unsere Entwicklung ist enorm“, findet Schlagzeuger Jordan. „Wir sind derzeit dabei, unsere eigene CD zu produzieren. Das ist sehr aufwändig und auch mit Kosten verbunden.“ Zwar sind die Songs der „Funky FroXX“ auf allen üblichen Plattformen im Internet zu finden, dennoch sei es ein Erlebnis, irgendwann eine eigene CD in den Händen zu halten. Und auch die Fans würden sich schon darauf freuen. „Seit drei Jahren arbeiten wir darauf hin, schreiben Songs und nehmen diese auf“, so der Sänger und Gitarrist Jakob.

Für die Zukunft haben die „Funky FroXX“ große Pläne. „Wir wollen Musik machen“, ist für alle klar. Nach ihrem Abitur wollen die Jungs als Berufsmusiker durchstarten, deswegen kommt Aufgeben in der derzeit schwierigen Situation auch nicht infrage. Auf großen Rock-Festivals spielen oder eine große Halle mit Zuschauern bei einem Konzert füllen – Das sind die Träume der Bandmitglieder. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun. Der nächste Auftritt steht auf jeden Fall schon in den Startlöchern: Beim Autokonzert von „Artur und Band“ am 22. Mai auf der Festspielwiese in Greifswald werden Jakob, Willy, Jordan und Yale die Bühne rocken.

Von Stefanie Ploch