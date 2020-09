Greifswald

Vor drei Jahren wurde auf Beschluss des Hauptausschusses der Bürgerschaft das „Pariser“, das Grundstück Kapauenstraße 20 in Greifswald, an den Verein „Jugend kann bewegen“ verkauft. Rund 16.700 Euro überwies der Verein 2017 als Kaufpreis. Die Summe wurde durch zahlreiche Unterstützerinnen aufgebracht. Der vom Verein geschätzte Finanzbedarf wurde vom Verein auf 220.000 Euro geschätzt.

Angekündigt wurde 1997 der Aufbau eines offenen, interkulturellen Jugendtreffs. Doch auf die Eröffnung warten die Greifswalder bis heute. Im „Pariser“ solle Beratung für mehrfach diskriminierte junge Menschen wie Homo- und Transsexuelle angeboten werden, hieß es vor drei Jahren. Im oberen Teil des Hauses werde es Übergangswohnungen für Flüchtlinge in akuten Notlagen geben.

Verein hielt Frist zur Sanierung nicht ein

Seit 2015 steht das Haus mit der lila-karierten Fassade leer. Mit dem Verkauf verbunden war die Verpflichtung, innerhalb von zwei Jahren mit der Sanierung zu beginnen. Davon ist bis heute nichts zu sehen. Eine Rückabwicklung des Vertrags und eine Neuausschreibung des Grundstücks ist aber nicht erfolgt.

Stadt gewährte Fristverlängerung

Einen Postkasten hat der Verein Quelle: eob

Die Stadt habe dem Antrag des Vereins auf Verlängerung der Frist für eine Sanierung stattgegeben, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. „Vorbereitende Maßnahmen zur Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes wurden vorgenommen“, informiert sie. „Aber diese mussten wegen der regen Bautätigkeit im benachbarten sogenannten Jacobiquartier unterbrochen und weitgehend eingestellt werden.“ Das Ausmaß der während des Baus eines Wohnhauses mit Tiefgarage entstandenen Schäden musste festgestellt und Beweise gesichert werden, ergänzt Isabell Hübner, Mitglied des Vereins „Jugend kann bewegen.“

Antrag auf Baugenehmigung ist gestellt

Nunmehr seien die Weichen für die Sanierung gestellt. „Wir haben den Antrag auf Baugenehmigung bei der Stadt gestellt“, sagt Hübner. Jetzt hoffe der Verein, dass bis Ende 2020 die Genehmigung vorliegt und die Bauarbeiten beginnen könnten. Ein Holzschutzgutachten liege vor, und der Verein habe einen Überblick über die nötigen Arbeiten. „Wir wollen viele Eigenleistungen erbringen“, sagt Hübner. Es seien Anträge auf Förderung, auch bei Stiftungen gestellt worden.

„Vor allem werden die Arbeiten über Privatkredite finanziert“, erläutert Hübner, die als Sozialpädagogin arbeitet. Das Modell sei vergleichbar mit dem bei der Sanierung der Stralsunder Straße 10/11 für das Kultur- und Initiativenhaus, das am 15. Oktober eröffnet wird. So gebe es Leih- und Schenkgemeinschaften für das Sanierungsvorhaben in der Kapaunenstraße. Der Name „Pariser“ soll bleiben, sagt Isabelle Hübner. Er sei eingeführt, die Greifswalder kannten das Haus unter dieser Bezeichnung. „Am Konzept, mit dem wir die Ausschreibung gewonnen haben, hat sich nichts verändert“, so Hübner.

Eine unkomplizierte Begegnungsstätte für Jugendliche

Zwei Teilzeitstellen sollen geschaffen werden, damit die Jugendlichen kontinuierlich betreut werden können. Bildungsarbeit, eine mehrsprachige Bibliothek, Schulprojekttage an Vormittagen, Sprachlerngruppen, Workshops und ein interkultureller Treff gehören zu den Plänen des Vereins. Es soll eine unkomplizierte Begegnungsstätte für Jugendliche sein. Treffs für alle, die sich außerhalb gängiger heterosexueller Normen bewegen, sind ein Ziel.

Initiative rettete nach 1990 das Haus

Ein Blick zurück: 1991 waren Jugendliche in das leer stehende Haus eingezogen und hatten es vor dem absehbaren Verfall gerettet. Der Verein „Initiative Kapaunenstraße 20“ bot offene Jugendarbeit an. Mit der Begründung, dass der Verein keinen nachvollziehbaren Finanzplan und kein sinnvolles und glaubhaftes Betreiberkonzept vorlegen konnte, wurde ihm 2015 von der Stadt gekündigt.

Verpachtung des „Pariser“ scheiterte

Ein erster Anlauf zur Verpachtung für fünf Jahre scheiterte. Der Verein zur Förderung solidarischer Lebensgestaltung war der einzige Bewerber. Für 60.000 Euro wollte er das Pariser sanieren. Die Stadt stellte indes hohe Forderungen an vorzulegende Gutachten und Konzepte bereits vor der Verpachtung für eine vergleichsweise kurze Pachtzeit. Dann wurde das Objekt zum Verkauf ausgeschrieben.

Von Eckhard Oberdörfer