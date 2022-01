Jugendkultur in Greifswald: Graffiti- und Skateladen spendet kompletten Gewinn

Greifswald

In Greifswald gibt es einen Laden, dessen Betreiber stolz von sich behaupten, zu einer aussterbenden Art zu gehören. Hier, im westlichen Ende der Greifswalder Innenstadt, sei der letzte Laden in ganz Mecklenburg-Vorpommern, der klassisch und traditionell Skateboards verkauft. Grund genug für einen Besuch im „Corner“.

„Corner“, weil alles vor wenigen Jahren an der Ecke beim Klex in der Wollweberstraße begonnen hat. Der Mietvertrag wurde gekündigt, jetzt ist der kleine Laden an der anderen Ecke vom Klex, im neugebauten Komplex in der Langen Straße 21. Hinter der neuen weißen Fassade, vor der immer noch allerlei Handwerkerautos parken, um die letzten Handgriffe zu machen, hat sich ein Schlaraffenland für eine ganze Jugendkultur ausgebreitet. Hier findet man alles rund um das Skaten, Graffiti, Klamotten, Musik und Lifestyle.

Begrüßt wird man von einem Mann, dessen freundliches Lachen auch hinter der Maske deutlich wird. Er ist locker gekleidet, fragt direkt, was denn geht. Steff reicht ihm zur Vorstellung. Er ist der einzige Festangestellte im Corner-Laden. Was das Geschäft ist? „Wir sind ein großer Spielzeugladen für erwachsene Kinder“, gibt Steff lachend zur Antwort. Erwachsene Kinder, die mit Hip-Hop, Skaten und bunten Bildern an Wänden groß geworden sind oder gerade groß werden. Doch der Anspruch, DER Laden für Skateboards im Land zu sein, ist nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal.

Jeder Cent Gewinn wird gespendet

Jeder Euro, der ein Plus in die Kasse des Geschäfts spült, geht automatisch an den Verein Urban Art MV. Für diese direkte Hilfe der Jugendlichen und Kinder in der Stadt hat Steff direkt ein Beispiel. Das Labyrinth, ein Jugendklub in Schönwalde, konnte der Verein mit 20 Skateboards für die Jugendlichen beschenken. „Das ist doch geil, oder“, fragt er rhetorisch. „Einfach so und weil die Leute hier einkaufen, können wir den Jugendlichen solche Geschenke machen.“

Boards sind nicht billig. Im Laden werden sie für 80 Euro und mehr verkauft. Steff erklärt, wie hier das Konzept zwischen Laden, Verein und der Unterstützung der Jugendlichen und Kinder zusammenkommt. „Wenn die Jugendlichen hier ihre Klamotten, Dosen oder Stifte kaufen, dann unterstützen sie sich praktisch selbst.“

Wo kann man in Greifswald legal sprühen? In Greifswald gibt es einige Orte, an denen es legal erlaubt ist, mit Sprühdosen, Farben und Markern den öffentlichen Raum bunter zu gestalten. Jugendzentrum Klex Lange Straße 14 (Hinterhof), Freigegeben für alle Hierbei handelt es sich um stabile MDF Platten 2,20m hoch und 55m lang Brandteichstraße Rückseite des Garagenkomplexes Freigegeben für alle. Die Wand ist gute 30m lang und 2,50m hoch. Freigabe mit Genehmigung. Download auf urbanartmv.com Sporthalle III Puschkinring 12, Freigegeben für alle Die Sporthalle hat Betonwände, circa 3,50 m hoch x 3 Seiten je 30 m lang Sporthalle II Joliot-Curie-Straße 2, Freigegeben für alle Die Sporthalle hat Betonwände, circa 3 m hoch x 3 Seiten je 30 m lang Außenbereich der Erwin Fischer Schule (Betonelement im Zaun des Außengeländes) Einsteinstraße 6, Freigeben für alle Skateranlage im Volksstadion und Ballfangzaun neben der Skateranlage Freigegeben für alle Hafenmauer Zwischen ehemaligem Speicher und Schwedenkontor, Freigegeben für alle Hierbei handelt es sich um circa 12 m Betonwand inkl. Pfeiler. Zaun am Fledermausquartier Zwischen Parkplatz und Buswendeschleife, Bahnhofstraße, Freigegeben für alle. Gute Übungswand für Kinder.

Schon die Entstehungsgeschichte des Ladens beruht auf Spenden. Sachspenden für den Verein haben sich gehäuft. Dosen, Farben, Malblocks. Man wusste nicht mehr wohin damit. Deswegen begann man sie zu verkaufen. Um sich nicht zu bereichern, flossen die Gelder wieder zurück in die Vereinsarbeit.

Workshops, Festivals und ein Herzensprojekt

Der Verein unterstützt mit dem Geld nicht nur Jugendliche beim Skaten. Seit der ersten Gründung 1992 – damals noch unter dem Namen North Side Flavour – geht es den Mitgliedern um die Unterstützung einer ganzen Szene. Dazu gehört auch ein Festival, das seit 2014 jedes Jahr stattfindet und im vergangenen Jahr bereits zum dritten Mal in der gesamten Stadt. „Die positive Resonanz war wirklich überwältigend“, erinnert sich Steff. In der ganzen Stadt haben Graffitikünstler Fassaden bunter gemacht.

Hinzu kommen Workshops in den Ferienwochen und mehrfach im Jahr auch kostenlos für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich das Hobby nicht einfach leisten können. Um nicht nur Spenden zu sammeln, sondern auch etwas zu geben, hat der Verein bereits zwei Mal Aktionen gemacht, bei denen Spender selbst gestaltete und produzierte Klamotten bekommen. „A heart in grey“, nennt sich dieses Projekt, dass Steff neben dem Laden besonders am Herzen liegt.

Kunst im öffentlichen Raum – ein ewiger Streit?

Eine Frage, mit der sich der Graffiti-Laden immer wieder befassen muss, ist der Vorwurf der Unterstützung von illegalen Aktivitäten. Einige Menschen verbinden mit den großen Bildern an Wänden vor allem die Verschandelung des öffentlichen Raums. Dass der Laden nun explizit Sprühdosen verkauft, stößt einigen da negativ auf. „Das ist quatsch. Wir verkaufen die Dosen für Leute, die Lust haben, an legalen Wänden zu sprühen. Wir können natürlich nicht kontrollieren, was die Leute mit den Farben machen. Aber jemand, der Messer oder Autos verkauft, kann das genauso wenig.“

Was wäre denn die Alternative, fragt Steff weiter. „Alles verbieten, weil einige illegal Hauswände besprühen?“ Nein, das könne es auch nicht sein. Der Laden und der Verein wollen helfen, die Kultur, zu der auch Graffiti gehört, zu fördern und sie Menschen näherzubringen. Ein Besuch im Corner könnte dabei helfen.

Von Philipp Schulz