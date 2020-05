Jugendring protestiert gegen Streichung von Streetworker-Stellen

Greifswald

Der Stadtjugendring und der Kreisjugendring Vorpommern-Greifswald laufen Sturm gegen die geplante Streichung der Straßensozialarbeit in Greifswald. In einer Online-Petition fordern sie die Kreisverwaltung auf, die Streichung umgehend zurückzunehmen und die Straßensozialarbeit in der Hansestadt mit mindestens zwei Vollzeitstellen zu erhalten. Bislang haben sich mehr als 650 Unterstützer der Petition angeschlossen. Der Kreis müsse als örtlich zuständiger Träger der Jugendhilfe seiner Verantwortung gerecht werden und die Straßensozialarbeit als eigenständiges Arbeitsfeld der Jugendarbeit erhalten und weiterentwickeln. Es solle als Option auch geprüft werden, die Stellen freien Trägern der Jugendhilfe in Greifswald anzubieten, hieß es.

Der Kreis hatte die Abschaffung zum 1. August damit begründet, dass er „grundsätzlich für die überörtlichen bzw. gemeindeübergreifenden Aufgaben zuständig“ sei und die „Aufgabenwahrnehmung ausschließlich im Stadtgebiet Greifswald“ diesem Grundsatz widerspreche. „Aus fachlicher Sicht ist dies eine fatale Fehleinschätzung“, so Kreis- und Stadtjugendring. „Wir sind fassungslos angesichts dieser kurzsichtigen Entscheidung.“ Angebote der Jugendarbeit, die sich über Jahre und Jahrzehnte bewährt hätten, dürften nicht ersatzlos gestrichen werden.

