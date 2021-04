Jugendweihe in Greifswald: „Wir mussten zügig reagieren“ 

Greifswald

Die ersten hochhackigen Schuhe, das erste Mal das Gefühl von Erwachsensein: Die heute 41-jährige Sandra Mielke erinnert sich noch gut an ihre Jugendweihe. Wie sie sich zurechtgemacht hat, wie sie tagsüber auf der Bühne im Theater stand und abends mit ihren Freunden von einer zur anderen Feier zog. An die Geldgeschenke, die sie erhalten hat und an die neue Lieblingsjeans, die sie sich davon gekauft hat.

In diesem Jahr sollen auch ihre 13-jährigen Zwillingssöhne Tim und Tom bei ihrer Jugendweihe in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden. Doch die wird anders ausfallen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Feiern, die sonst immer im April und Mai stattfinden, nun auf den Spätsommer verschoben. „Wir mussten zügig reagieren und haben gemeinsam mit dem Theater glücklicherweise noch freie Termine für später gefunden“, berichtet Marian Kummerow. Die Eltern habe man zeitnah und erklärend über diese Entscheidung informiert, so der Geschäftsführer des Kinder- und Ferienvereins weiter. „Sie hatten viel Verständnis dafür.“

Angebot der Jugendstunden noch nicht geklärt

Statt der üblichen sechs Jugendweihefeiern haben Kummerow und sein Team im vergangenen Jahr 18 Veranstaltungen durchgeführt, um die nötigen Abstands- und Sicherheitsregeln einhalten zu können. Eine ähnliche Aufteilung wird es wohl auch in diesem Jahr für die über 350 Heranwachsenden aus Greifswald, Lubmin, Neuenkirchen oder Loitz geben, die zur Jugendweihe angemeldet sind.

Mit Hochdruck habe der Verein Anfang des Jahres noch daran gearbeitet, die Jugendstunden, die traditionell in Vorbereitung auf die Feier stattfinden, anbieten zu können: „Für jede habe ich extra ein Hygienekonzept geschrieben. Wir hatten gehofft, nach den Osterferien anfangen zu können. Aber die Maßnahmen in der Jugendarbeit sind nicht gelockert.“ Ganz vom Tisch seien die Jugendstunden noch nicht. „Ich bin am hin- und herüberlegen, ob wir nach den Sommerferien noch Crash-Angebote machen oder ob ich mit den Eltern kommuniziere, was sie mit ihren Kinder selbst thematisch bearbeiten können.“

Bereits im vergangenen Jahr musste der Verein umdisponieren. Die Feiern wurden kleiner ausgerichtet (Symbolbild). Quelle: Wolfgang Kluge/dpa

Jugendweihe im Wandel der Zeit

Die Jugendstunden sind ein wichtiger Teil der Jugendweihe. Sie umfassen beispielsweise Tanzkurse, Besuche in Unternehmen und beschäftigen sich spielerisch mit Themen wie Gerechtigkeit, erklärt Kummerow. Sie werden von den 20 Ehrenamtlichen des Vereins abgesichert. Statt den Jugendlichen den Weg in ein neues Leben während der Jugendweihe zu ebnen, herrscht aufgrund der Corona-Pandemie nun Stillstand für die Ehrenamtlichen. Die Jugendstunden online durchzuführen, darin sieht der Verein keinen Sinn: „Es geht dabei ja auch um den Austausch und darum mit gleichaltrigen zusammenzusein und sich kennenzulernen“, sagt Steffen Marquardt.

Seit zwei Jahrzehnten ist der Greifswalder, der sich in der hiesigen Electro-Szene auch als DJ einen Namen gemacht hat, Teil des Vereins, hat den Wandel vom verstauten Image der Jugendweihe zu einem modernen Programm miterlebt: „Die Feier wurde frisch gemacht und ist mit der Zeit gegangen. Wir haben Videos eingebracht und haben Redner auf der Bühne, die jünger sind.“

Verein will an Jugendweihe-Feier festhalten

An den Feiern will der Verein festhalten – auch wenn diese vielleicht nochmal verschoben werden müssen. „Dafür kämpfen wir als Team. Es ist ein wichtiger Moment für die Jugendlichen, wo sie im Rampenlicht stehen, sich schick machen und es nur um sie geht, aber auch ein wichtiger Tag für die Eltern und Großeltern“, macht Marian Kummerow deutlich.

Auch wenn fest steht, dass die diesjährigen Jugendweihen erneut anders ausfallen, als es die Tradition vorsieht: Der 13-Jährige Tom Mielke freut sich dennoch auf den Tag, an dem er in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wird, wie er die Jugendweihe beschreibt: „Ich war auch darauf eingestellt, dass es wegen Corona eingeschränkt sein wird.“ Doch wie wird die Feier der Familie nach dem offiziellen Festakt aussehen? „Je nachdem, was bis dahin möglich sein wird, wollen wir mit der Familie im Garten feiern. Das Essen haben wir schon vorbestellt“, sagt Mutter Sandra und lacht. Eher unwahrscheinlich ist, dass Tom und sein Zwillingsbruder abends noch von Feier zu Feier ziehen werden. Aber dafür haben sie noch den Rest ihres Erwachsenenlebens Zeit, sobald die Corona-Pandemie vorbei ist.

Jugendweihe, Kommunion & Konfirmation Die Jugendweihen kennzeichnen den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen und haben ihren Ursprung im 19. Jahrhundert. Die Jugendweihen sind vor allem in den Ostdeutschen Bundesländern weit verbreitet. Die Feiern gelten als eine Art Gegenpol zur kirchlichen Konfirmation. Bei dieser bestätigen evangelische Jugendliche ihren Glauben. Die Konfirmation findet ebenfalls etwa im Alter von 14 Jahren statt. Die Kommunion hat ihren Ursprung vornehmlich in der katholischen Kirche. Auch hier handelt es sich um einen feierlichen kirchlichen Akt und um ein Glaubensbekenntnis.

Von Christin Lachmann