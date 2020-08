Jugendweihen in Greifswald: So sollen sie in diesem Jahr ablaufen

Greifswald

Aufgeben kam für das Team des Kinder- und Ferienvereins nicht in Frage. 368 Jugendliche und deren Familien sollen in wenigen Wochen endlich das langersehnte Fest der Jugendweihe feiern können. Damit fallen die ursprünglich für April und Mai angelegten Feierstunden erstmals in den Herbst. Der Startschuss für den Schritt in das Erwachsenenleben fällt für die ersten Gruppen am 18. September.

„Es waren anstrengende Wochen. Lange haben wir überlegt, was nun zu tun ist“, erinnert sich Marian Kummerow an die niederschmetternden Absagen aller Arten von Feierlichkeiten und Zusammenkünfte nach Ausbruch der Corona-Pandemie.

Der Rückhalt der Eltern sei ein entscheidender Faktor gewesen, diese Phase des Zweifelns durchzustehen. „Sechs verschiedene Konzepte – immer an die jeweilige Entwicklung angepasst – haben wir über die Zeit geschrieben“, erklärt der Geschäftsführer. Bei den notwendigen Anpassungen konnte er sich stets auf die Kooperation des Theater Vorpommerns verlassen. Und eine Lösung wurde letztendlich auch für die Durchführung unter den derzeitigen Auflagen gefunden.

Rund 100 Menschen im Kaisersaal

Während in den vorangegangenen Jahren sechs Veranstaltungen das Haus stets komplett füllten, hat man nun die Stadthalle als Schauplatz für die Feierstunden auserwählt. „Die Stadthalle bietet auch nicht mehr Platz als das Theater. Da dort aber Stühle – die im Theater laut Abstandsregelung frei bleiben müssten – einfach rausgenommen werden können, hat dies auch noch einen psychologischen Effekt, nicht auf leere Plätze sehen zu müssen“, so Kummerow. „Hier haben wir eine gute Lösung gefunden, die konform mit den derzeitigen Regeln ist.“

Empfangen sonst bis zu 60 junge Damen und Herren in einer Feierstunde ihre Jugendweihe, sind es nun Gruppen von 18 bis 22 Teilnehmern, womit dann mit nur rund 100 Menschen im Saal gerechnet werden muss. In 18 Veranstaltungen, die an zwei Freitagen und drei Samstagen stattfinden, sollen alle 368 Jugendlichen ihren großen Moment erleben dürfen.

Tradition und Moderne für bleibende Erinnerungen

Einige Veränderungen mussten Marian Kummerow und sein Team dennoch in Kauf nehmen. „Die Feierstunden sind etwas kürzer und wir konnten nicht alles einbauen, was sonst üblich war. Wir sind aber trotzdem überzeugt, dass wir ein ganz tolles Ambiente haben werden“, verspricht der 43-Jährige, der sich dafür auf die Begeisterung und den Elan seiner Ehrenamtler verlassen kann.

Für den besonderen Moment, der in Erinnerung bleiben soll, setzt das Team während des Festaktes auf eine Verbindung zwischen Tradition und moderner Frische. „Wir wollen niemanden verprellen und doch die Jugendlichen so einfangen, dass sie sich später nicht nur an die Geschenke erinnern“, so Kummerow. Diesen Ruf hat sich der Kinder- und Ferienverein über Jahre hart erarbeitet, sodass auch unter den derzeitigen Bedingungen und des damit verbundenen ungewöhnlichen Zeitpunktes fast alle Anmeldungen aufrechterhalten wurden. Lediglich eine Teilnahme musste aufgrund von Terminüberschneidungen abgesagt werden.

Vielseitige Themen für die Jugendstunden

Die meisten Jugendstunden – für die die Jungen und Mädchen eine breite Auswahl zwischen Tanzen, Schminkkurs, Unternehmensführungen, den Besuch von Gerichtsverhandlungen und Theaterpremieren hatten – konnten zum Großteil noch planmäßig durchgeführt werden. „Mit den Jugendstunden starten wir etwa ab November. Nur einige Veranstaltungen im März mussten ausfallen. Sofern die Jugendlichen Interesse hatten, haben sie bei uns aber einiges mitnehmen können“, erklärt Marian Kummerow.

Wenn die diesjährigen Jugendweihe-Feierstunden nun am 18., 19., 25. und 26. September, sowie am 24. Oktober über die Bühne gehen, sehen die nächsten Jugendlichen bereits voller Vorfreude ihren Veranstaltungen entgegen. „Wir gehen davon aus, dass die Jugendweihen 2021 wieder normal stattfinden können“, sagt Marian Kummerow.

Für die bevorstehenden Feierstunden verlässt er sich auf das bisher stets von allen Beteiligten gezeigte Verständnis für die Vorsichtsmaßnahmen. „Wir möchten alle Regeln einhalten, damit sich alle sicher fühlen können“, sagt er. Eines verspricht Marian Kummerow für diesen besonderen Tag übrigens noch: „Corona soll in unserer Feierstunde keine Erwähnung finden.“

