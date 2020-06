Junge Familien statt Urlauber: Stopp für Ferienwohnungsbau in Stolpe festgezurrt

Stolpe

Kamminke mit seinem Ortsteil Gummlin hat jetzt schon 1000 Gästebetten bei nur 250 Einwohnern, und der Plan, in dem kleinen Fischerdorf ein weiteres Ferien-Gebiet zu etablieren, bestärkt den Stolper Bürgermeister Falko Beitz ( SPD) in der Überzeugung, dass die in seiner Gemeinde erlassene Satzung zur „Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung“ inselweit Schule manchen müsste.

Beitz zitiert in diesem Zusammenhang gern einen „Spiegel“-Bericht, wonach sich die Einwohner der Nordseeinsel Sylt die hohen Mieten und Grundstückspreise kaum noch leisten könnten und ihren angestammten Lebensraum immer häufiger verlassen müssten. Als Folge dieses Verdrängungsdrucks sieht Beitz auch für die Insel Usedom die Gefahr, dass Gemeindestrukturen zunehmend veröden.

„Nicht nur die sprichwörtlich heruntergefahrenen Rollläden weisen dann auf das Bild der aussterbenden Kommunen.“ So sieht Falko Beitz in der Tendenz, privaten Wohnraum in Ferienobjekte umzunutzen auch eine Ursache für den Rückgang der Einwohnerzahl.

Helgoland Vorbild für Satzung

Als Vorbild für die inzwischen in Kraft getretene Satzung hat ein vergleichbares Dokument der Nordseeinsel Helgoland gedient. Monatelang hatten sich die Abgeordneten mit der Frage beschäftigt, wie dieser Tendenz zur Umnutzung von Wohnraum in touristisch genutzte Übernachtungsmöglichkeiten entgegengewirkt werden kann.

Deshalb führt die Satzung zunächst einen eigenständigen Genehmigungsvorbehalt für den Rückbau, die Änderung und die Nutzungsänderung baulicher Anlagen ein. Unberührt bleiben demnach Neubauvorhaben und bereits bestehende Nutzungen.

Zur Begründung heißt es im Satzungsbeschluss der Achterlandgemeinde: Die Insel Usedom, als eine der touristisch attraktivsten Regionen Deutschlands, verzeichnet einen stetig anwachsenden Strom an Menschen, die Erholung suchen. Folglich entwickelte sich das Bettenangebot allein in den letzten zehn Jahren von 43 015 Betten im Jahre 2010 hin zu 53 251 im Jahre 2018 – ein Anstieg um 23,8 Prozent.

Auch die Übernachtungen entwickelten sich im selben Zeitraum ganz ähnlich: von 4 794 016 im Jahr 2010 bis auf einen Wert von 5 357 367 im Jahr 2018, was einem positiven Saldo von 11,8 Prozent entspricht. In diesem Zusammenhang muss ausdrücklich erwähnt werden, dass sich die Erhebung auf Betriebe mit mehr als zehn Betten bezieht, die Dunkelziffer noch einmal deutlich höher ausfallen dürfte.“

Über 400 Gästebetten in Stolpe

Falko Beitz sagt dazu: „Längst lässt sich diese Tendenz auch im Hinterland erkennen, weil viele Erholungssuchende die Vorzüge dieses Landstrichs schätzen gelernt haben. Die Zahl der im Stolper Gemeindegebiet angebotenen Betten entwickelte sich von geschätzt 300 im Jahr 2010 bis auf eine Zahl von mindestens 400 im Jahr 2018 – ein sehr deutlicher Anstieg von 33,3 Prozent. Hiervon entfallen 262 Betten auf rein gewerblich ausgerichtete Ferienanlagen- und Vermieter. Hinzu kommen künftig noch einmal 104 Betten am Ferienhausgebiet ,Landhaus am Haff‘“.

Gemeinde setzt auf Zuzug junger Familien

Um einen genauen Überblick zu erhalten, wurde das Süd-Amt damit beauftragt, in Stolpe den Bestand an Ferienwohnungen aufzunehmen. Wobei betont wird, dass es lediglich um die gewerbliche Nutzung und nicht um private, also familiäre Ausbauten gehen soll. Positiv entwickeln könnte sich die Einwohnerzahl durch den Zuzug von Familien, die eines der fünf geplanten Baugrundstücke in der „Reihe“ erwerben wollen.

„Es gibt schon jetzt mehr Anfragen als Grundstücke. Wobei wir eine gewerbliche Nutzung hier ausdrücklich ausschließen. Wir wollen eine familienfreundliche Gemeinde sein, zahlen seit Jahresbeginn zum Beispiel Begrüßungsgeld für Neugeborene und werden in beiden Ortsteilen in die Spielplätze investieren“, erläutert der Bürgermeister.

Falko Beitz hat sich über positive Nachfragen zur Satzung aus dem Inselnorden und jüngst auch vom Ückeritzer Bürgermeister gefreut und ist gern zum Erfahrungsaustausch bereit. „Wir müssen aufpassen, sonst haben wir bald auch keine Freiwilligen mehr für die Feuerwehren und für die Gemeinderäte, dafür ganze Straßenzüge mit Häusern, die von Zeitschaltuhren bedient werden.“

Von Ingrid Nadler