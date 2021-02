Greifswald

Schulischer Druck und kaum Kontakte außerhalb des virtuellen Raums: Die Corona-Pandemie beeinflusst das Leben von Kindern und Jugendlichen immens. Nach einer aktuellen Studie von Medizinern aus Hamburg leide ein Jahr nach Beginn der Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen etwa jedes dritte Kind an psychischen Auffälligkeiten.

„Mir fehlt die Möglichkeit, die Welt zu entdecken“, sagt der 18-jährige Frithjof Mesing. Anliegen von jungen Menschen würden in den aktuellen Debatten zu wenig Aufmerksamkeit bekommen: „Sie werden darauf beschränkt, ob die Schulen und Kitas wieder geöffnet werden. Außerdem hat noch keine Politikerin und kein Politiker versucht, die Corona-Politik speziell den Kindern und Jugendlichen zu erklären,“ sagt das Mitglied vom Kinder- und Jugendbeirat (Kijubei).

Aktuell hohe Hürden für soziale Beratungen

Der digitale Austausch sei zudem kein Ersatz für echte Begegnungen. „Der körperliche Abstand schafft innere Distanz“, sagt die ebenfalls 18-jährige Clara Michel Plácido, Sprecherin des Kijubei. Viele Mitglieder würden die Zeit mit ihrer Familie in der Pandemie allerdings auch genießen.

Die Monotonie unterbrechen: Es sei derzeit die Hauptaufgabe der Kinder- und Jugendarbeit, sagt Tino Nicolai vom Stadtjugendring. Viele Angebote wurden bereits ins Internet verlegt. „Wir haben viel probiert, aber ich kann verstehen, dass Kinder und Jugendliche vielleicht keine Lust haben, nach dem ganzen Tag Homeschooling abends noch mal online zu gehen.“

Soziale Beratungen im digitalen Raum einzubringen seien besonders hohe Hürden. Zudem sei es schwierig, an Kinder und Jugendliche heranzukommen, mit denen die Ehrenamtlichen vorher nur sporadisch Kontakt hatten. „Ich sehe bei Fachkräften wie den Jugendsozialarbeitern, wie sehr sie hinterher sind, aber das Angebot beruht auf freiwilliger Basis.“ Derzeit fehle es zudem an Planungssicherheit für kommende Projekte und Veranstaltungen, so Nicolai weiter.

Jugendliche werden nur noch als Schüler wahrgenommen

Der jugendpolitische Koordinator merkt zudem an, dass Jugendliche aktuell nicht als junge Menschen wahrgenommen werden. „Sie werden reduziert auf die Rolle, dass sie Schülerinnen und Schüler sind und dass es das Wichtigste sei, sie durch die Prüfungen zu bringen und dass die schulischen Leistungen stimmen.“

Kinder und Jugendliche werden bei Entscheidungen nicht mit einbezogen, beanstandet Nicolai ebenfalls. „Das ist kein Vorwurf, weil eine Pandemie noch andere Aspekte beinhaltet und es immer ein Abwägen der Risiken ist.“ Aber es zeige auch, dass die Interessen von den jungen Menschen hinten runterfallen.

Pandemie vergrößert Bildungsschere

Hiesige Jugendzentren wie das Klex, in dem etliche Vereine und Initiativen Angebote an Kinder und Jugendliche richten, oder das Labyrinth müssen seit dem zweiten Lockdown ihre Türen erneut verschlossen lassen. Die Pandemie beeinflusse die Kinder- und Jugendarbeit massiv, berichtet Christina Bothe, Jugendsozialarbeiterin im Labyrinth. Weder Gruppen- noch Einzelgespräche in der Einrichtung seien möglich. „Wir können ihnen nicht mehr bei schulischen Aufgaben oder bei Bewerbungsschreiben helfen. Das geht nur noch per Telefon oder wenn wir sie auf der Straße treffen“, erklärt sie.

Unterrichtsstoff müsse nachgeholt werden

Allen voran das Thema Schule würde viel Druck aufbauen, berichtet Bothe. „Sie kriegen massenhaft Hausaufgaben auf und sind damit überfordert. Hinzu kommt, dass Eltern keine Lehrer sind und nur bedingt aushelfen können.“ Die Bildungsschere werde durch die Pandemie immer größer, sagt die Abiturientin Clara Michel Plácido: „Die, die vorher gut waren, die sind es meist immer noch. Die, die schon immer zu kämpfen hatten, werden nahezu allein gelassen.“

Der Unterrichtsstoff, der im Homeschooling verpasst wird, könne niemals aufgeholt werden, sagt Wiebke Krüger, stellvertretende Vorsitzende des Kijubei. „Wir haben nicht einmal den verpassten Stoff aus dem letzten Schuljahr aufgeholt.“ Somit würde auch die Ungewissheit über die Zukunft wachsen. Die Mitglieder sind sich einig, dass Kinder und Jugendliche in die politischen Debatten mehr mit einbezogen werden müssen.

