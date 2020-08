Junge Handballer entern den Hasenberg in Gützkow

Greifswald

Genau 30 Kinder in einheitlichen weißen T-Shirts wuseln durcheinander und suchen ihre sieben Sachen zusammen, gleich ist Abfahrt vom Haus Hasenberg in Gützkow ins heimatliche Greifswald. Damit geht für die Kids zwischen 8 und 12 Jahren eine aufregende, aber auch anstrengende Woche zu Ende. Der Handballclub Vorpommern-Greifswald konnte unter strengen Corona-Bedingungen sein jährliches Trainingscamp hier abhalten, sehr zur Freude der Kinder und Eltern. „Hier in Gützkow sind wir mit den jüngeren Mädchen und Jungs “, beschreibt die Campverantwortliche und Traininerin Rita Kremer vom HC. „Die größeren sind in Ahlbeck und Heringsdorf auf Usedom.“

Anreise mit dem Rad

Traditionell reisen alle mit dem Rad an – auch das ist Teil des Konzeptes, die Unterbringung erfolgt im Landschulheim und im Haus Hasenberg. „Sechs junge Betreuer und ein Trainer sind mitgekommen“, so Kramer. „Alle können dabei eine Menge Lernen. Es gibt auch Feedback über die einzelnen Übungseinheiten zum Beispiel.“ Denn mit einem „Entspannungsurlaub“ hat das Trainingscamp wenig zu tun, das Camp, was immer in der sechsten Sommerferienwochen stattfindet, sei für Kinder und Jugendliche, die „im Handball weiterkommen wollen.“

Drei Trainingseinheiten am Tag

„Um 7 Uhr ist Wecken und um 7.15 Uhr geht es umgezogen in Laufsachen zum Frühsport“, beschreibt Kremer. „Danach gibt es Frühstück, anschließend ist Abfahrt zur ersten Trainingseinheit in der Halle.“ Das Trainingsprogramm ist anspruchsvoll, aber die Jungen und Mädchen sind mit Feuereifer dabei. Drei Trainingseinheiten stehen pro Tag auf dem Programm, dabei aber auch ganz unterschiedliche Formate, dank der Stadtwerke war sogar eine Hüpfburg mit dabei. „Am Donnerstag haben wir immer etwas Besonderes vor“, beschreibt Kremer. „In diesem Jahr haben uns Mitglieder des Verbands für Behinderten und Rehasport ermöglicht, Rollstuhl-Handball zu spielen.“ Die sportlich Frau ist immer noch sichtlich beeindruckt. „Es gab auch einen Rollstuhl-Alltagsparcours“, erzählt sie. „Und ich bin diese kleine aufgebaute Stufe nicht hochgekommen. Meine Kraft reichte einfach nicht.“

Fair-trade für den Sportlernachwuchs

Und noch etwas Neues hatten sich die Betreuer ausgedacht. In diesem Jahr gab es hauptsächlich Fair-Trade Produkte zur Versorgung, also Produkte bei denen auf gute Arbeits- und Produktionsbedingungen in Schwellen und Entwicklungsländern geachtet wird. „Müsliriegel oder Bananen zum Beispiel haben wir problemlos im Supermarkt kaufen können“, so Kremer. „Es gab sogar eine gewisse Auswahl. Das hat mich überrascht.“ Nicht überraschend, aber in jedem Fall positiv die Erkenntnis: „Alle haben sich super an die Corona-Regeln des Landessportbundes gehalten. Immer wieder Händewaschen und Flächen desinfizieren, wir mussten Anwesenheitslisten führen. Mundschutz musste in der homogenen Gruppe von 30 Teilnehmern aber nicht getragen werden.“ Die Kinder seien unglaublich dankbar, dass sie wieder wahrgenommen werden, Ansprache bekommen und etwas machen können, hat sie beobachtet. „Und das verrückte ist: Wo früher bei zwanzig Liegestützen gemault wurde, gehen heute dreißig“, sagt sie und schmunzelt. „So groß ist die Begeisterung.“

