Junge Kiefern und Buchen für Wälder rund um Wolgast und auf Usedom

Jägerhof/Insel Usedom

145 000 junge Bäumchen – ein oder zwei Jahre alt – sind in den zurückliegenden Wochen im Bereich des Forstamtes Jägerhof in 25 Hektar Waldboden gekommen. Von den jeweiligen Arten kamen insgesamt 100 000 Kiefern in die Erde, über 13 000 Buchen und jeweils einige Tausend an Douglasie, Roteiche, Roterle und Europäischer Lärche. Gepflanzt wurde im Forstamt Jägerhof in den Revieren Jägerhof, Buddenhagen, Jagdkrug, Spandowerhagen und Karlsburg.

Bei der Frühjahrsaufforstung in diesem Jahr hat man neben dem Pflanzen per Hand auch auf Naturverjüngung gesetzt und Wildlinge verwendet. Wie Stefan Kaulitz vom Forstamt Jägerhof erläutert, werden mit diesem Begriff Pflanzen bezeichnet, die als Naturverjüngung – also Pflanzen, die aus den vom Baum zu Boden gefallenen Samen selbst gewachsen sind – auf einer Fläche wachsen, wo keine Aufforstung vorgesehen ist. Diese Pflanzen werden ausgegraben und auf Aufforstungesflächen wieder eingesetzt.

Einjährige Kiefernsetzlinge, die im Revier Jägerhof gepflanzt wurden. Quelle: Cornelia Meerkatz

Die Kiefernsetzlinge, die aus Baumschulen angeliefert wurden, waren in diesem Jahr allerdings nur einjährig und daher relativ klein. „Aber sie haben kräftige Wurzeln, so dass wir hoffentlich einen hohen Prozentsatz haben werden, der auch anwächst“, sagt Wolfgang Oehmichen, Revierförster in Jägerhof. Für das gute Anwachsen bedarf es nach seinen Worten vor allem viel Regen – „und den gab es ja glücklicherweise im Mai dieses Jahres deutlich viel mehr als im Vergleich mit den Vorjahren“, sagt der erfahrene Forstmann.

Ausreichend Niederschlag wichtig fürs Anwachsen

Forstwirtin Birgit Spiering gehört zu den alten Hasen bei der Aufforstung: „Die Kiefernsetzlinge, egal ob ein- oder zweijährig, müssen bis zum Wurzelhals in die Erde gebracht werden, damit sie später auch Halt finden“, erläutert Spiering. Vorsichtig zieht sie die Pflanzen dann aus der Pflanztasche. „Wenn die Setzlinge festgetreten werden, muss garantiert sein, dass sie gerade stehen und die feinen Haarwurzeln keinen Schaden genommen haben“, erläutert sie.

Revierförster Wolfgang Oehmichen begutachtet mit Forstwirtin Birgit Spiering die Reihen mit den jungen Kiefernsetzlingen, die gerade gepflanzt wurden. Quelle: Cornelia Meerkatz

Wegen der Trockenheit im März und April wurden die Setzlinge vor dem Pflanzen sogar gewässert und geschlemmt. Das soll das Anwachsen begünstigen. Normalerweise sei davon auszugehen, dass etwa 95 Prozent der Pflanzen anwachsen. „In den zurückliegenden beiden Jahren waren wir wegen der fehlenden Niederschläge davon weit entfernt. Doch das kühle und feuchte Wetter im Mai macht uns Hoffnung, dass in diesem Jahr eine höhere Anzahl an Setzlingen anwächst“, sagt Wolfgang Oehmichen.

Stechpalme als Baum des Jahres gepflanzt

Bei der Frühjahrspflanzung gab es zudem im Forstamt Jägerhof noch eine Besonderheit. Azubi Erik Pingel pflanzte in der Baumallee in Nepzin den Baum des Jahres 2021 – eine Europäische Stechpalme. Damit setzte er die mittlerweile traditionelle Pflanzung des Forstamtes Jägerhof im Vorfeld des internationalen Tages des Baumes fort. Die vom mittlerweile im Ruhestand befindlichen Revierförster Ingolf Frey nach der Wende angelegte Baumallee, führt vom Ort Nepzin in Richtung des Waldrastplatzes „Spinne“ im Karlsburger Holz und ist von zahlreichen Jahresbäumen der letzten drei Jahrzehnte gesäumt.

Im Amtsbereich der Forstamtes Jägerhof ist die Stechpalme in Wäldern eher selten anzutreffen. Früher gab es zahlreiche dieser Bäume auf dem Darß. Stärkere Verbreitung findet sie in nährstoffreicheren Gebieten des Norddeutschen Tieflandes, im Schwarzwald oder den Mittelgebirgen westlich des Rheins. Zwar hat die Stechpalme forstwirtschaftliche keine Relevanz, in den Wäldern ist sie aber durchaus von ästhetischem Wert und dient überdies vielen Singvögeln im Winter als Nahrungsquelle.

Vorwiegend Naturverjüngung auf Usedom

Aufgeforstet wurde auch im Bereich des Forstamtes Neu Pudagla auf der Insel Usedom, vorwiegend mit der Naturverjüngung in der Buche arbeiten. Deshalb gibt es in diesem Jahr bisher im Landeswald auf der Insel nur drei Aufforstungen. Im Revier Kamminke wurden 4000 Roterlen gepflanzt. Im Revier Trassenmoor wurden zwei Kiefern-Reinbestände mit einer Gesamtfläche von 1,7 Hektar in einen Mischbestand aus Waldkiefer (Pinus sylvestris) und Rotbuche (Fagus sylvestris) langfristig überführt. Das heißt, dort wurde ohne Kahlhieb gearbeitet, sondern der Kiefernschirm aufgelichtet und darunter gepflanzt: 8400 Rotbuchen und 3000 Waldkiefern.

Das ausgewählte Pflanzgut ist zertifiziert. Zum Gelingen einer gesicherten Kultur wurde um die beiden Rotbuchenflächen ein zwei Meter hoher Zaun zum Schutz vor Schalenwild gezogen. Geachtet wurde darauf, ein Austrocknen der Pflanzen zu verhindern.

Von Cornelia Meerkatz