Junge Männer mit Molotowcocktail in Greifswald gestellt

Greifswald

In Greifswald ist offenbar ein erneuter Anschlag auf die Baustelle des Polizeihauptreviers verhindert worden. Wie die Polizei mitteilte, haben in der Nacht zum Montag Unterstützungskräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV gegen 0.50 Uhr auf dem umzäunten Gelände an der Brinkstraße zwei Personen gestellt. Dabei handelte es sich um einen 20-jährigen Deutschen und einen 16-Jährigen Polen. In den Taschen des Älteren fanden die Beamten einen sogenannten Molotowcocktail und ein Tomahawk.

Erkennungsdienstlich behandelt

Die beiden Tatverdächtigen wurden in das Polizeihauptrevier Greifswald gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Ihre Wohnräume wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund durchsucht. Dabei entdeckten die Polizisten in der Wohnung des 20-Jährigen weitere vorbereitete Brandsätze. Das Herstellen und Führen des sogenannten Molotowcocktails stellt für sich bereits einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.

Zusammenhang zum Anschlag vom 8. Juni vermutet

Die Ermittlungen dauern an, weitere Vernehmungen und Überprüfungshandlungen stehen noch aus. Es besteht der Verdacht, dass ein Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf den Neubau des Revieres vom 8. Juni besteht. Dabei wurde die Fassade des Gebäudes beschädigt.

Der 16-Jährige wurde bereits an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Der 20-Jährige befindet sich derzeit noch im polizeilichen Gewahrsam.

Staatsschutz ermittelt

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ist in die Ermittlungen eingebunden. Ob eine politische Motivation vorliegt, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Tatverdächtigen sind zwar polizeilich bekannt, jedoch nicht wegen politisch motivierter Kriminalität auffällig geworden.

