Junge Usedomer als erfolgreiche Unternehmer in Berlin

Immer mehr junge Usedomer ziehen nach Berlin, um dort nach Ausbildung und Studium Fuß zu fassen. Die OZ hat bei zwei von ihnen nachgefragt, wie es sich beruflich in der Hauptstadt anlässt.

Erik Otte, 23 Jahre alt, zog es nach dem Abitur, das er an der EGS Ahlbeck absolvierte, erstmal nach Australien. Dort machte er mit einem Freund ein „Work and Travel“-Jahr. Nachdem er dort viele Berliner traf, war für ihn klar, dass auch er nach Berlin gehen würde, um seinen Traum von der Selbstständigkeit zu verwirklichen. „ Berlin bietet guten Nährboden für Gründungsideen und ist perfekt, um sich ein Netzwerk aufzubauen“, erzählt der ehemalige Zinnowitzer.

Seit Oktober 2016 studiert er Wirtschaftsingenieurwesen an der HTW (Hochschule für Wirtschaft und Technik). Schon damals sei ihm bewusst gewesen, dass er lieber 100 Stunden für sich selbst arbeiten möchte, als 40 Stunden für einen anderen. Die Selbstständigkeit und das Unternehmertum bieten ihm die Freiheit und Selbstbestimmtheit, die er sich für die Zukunft wünsche. „Nicht nur die freie Zeiteinteilung reizt mich, sondern auch die leistungsgerechte Bezahlung und die Möglichkeit, mich schnellstmöglich unabhängig zu machen“, erzählt der ehemalige Usedomer.

Mitarbeit bei Finanzberatung

Durch seine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Motorsportprojekt während des Studiums lernte er 2017 einen Mitarbeiter von Tecis kennen. Dabei handelt es sich um eine ungebundene und transparente Finanzberatung. Sein Interesse im Bereich Investment entdeckte er bereits in der 10. Klasse beim Planspiel Börse, wo sein Team den 2. Platz in MV belegte. „Ich habe mich entschieden, mich bei Tecis selbstständig zu machen, weil ich helfen möchte, finanzielle Aufklärung zu betreiben. Was da in der Schule in diesem Bereich vermittelt wird, ist immer noch rückschrittlich “, so Otte.

Die Beratung selbst sei getreu dem Motto „Berate die Menschen so, wie du selbst beraten werden möchtest“ und setze dort an, wo die Politik seiner Meinung nach unzureichend aufklärt. Ziel ist es unter anderem, die Menschen schneller in ihre eigenen vier Wände zu bringen, ohne einen Berg an Schulden und Krediten zu hinterlassen.

Außenstelle auf Usedom geplant

In naher Zukunft wird Erik Otte sein Studium mit dem Bachelor abschließen. In den kommenden fünf Jahren plant er ein eigenes Büro sowie eine Außenstelle auf Usedom zu eröffnen. Seine erste IHK-Prüfung hat er parallel zum Studium bereits abgeschlossen und steht nun kurz davor, Senior Berater zu werden. Bis dahin heißt seine Mission: „Ich möchte viele Menschen meiner Generation aufklären, was Altersarmut für uns einmal bedeutet und wie wichtig es ist, seine Arbeitskraft nachhaltig abzusichern.“

Zwar sieht er sein Studium und die dazu parallel laufende Arbeit bei Tecis nicht als Belastung, sondern als positiven Stress an, aber Erik Otte freut sich auch auf seine regelmäßigen Besuche auf der Insel Usedom. Dabei kann er entspannen und seine Familie und Freunde treffen.

„Strandkorb TV“-Erfinder jetzt in der Filmbranche aktiv

Hans Przybilla (25) ist mittlerweile in Berlin in der Filmbranche aktiv und wird für viele Videodrehs gebucht. Quelle: privat

Den Traum, sein eigener Chef zu sein, hat auch Hans Przybilla umgesetzt. Er wagte den großen Schritt, sich als Mediengestalter für Bild und Ton in Berlin selbstständig zu machen. Der ehemalige Usedomer wohnte bis zu seinem zehnten Lebensjahr im Lieper Winkel und anschließend in Benz. 2013 beendete er seine Schulzeit in Ahlbeck mit dem Abitur.

Als er das erste Mal mit einer Kamera in Kontakt kam, war er erst zwölf Jahre alt. Mit einer kleinen Digitalkamera experimentierte er mit Playmobil-Figuren herum und entwickelte Stop-Motion-Videos. Bereits in seiner Jugend gründete er mit Freunden den Youtube-Kanal „Strandkorb TV“ auf Usedom und bekam verschiedenste Jobangebote während seines letzten Sommers auf Usedom. „Mir war ab diesem Moment bewusst, dass ich diese Arbeit auch in Zukunft machen möchte und dafür aber eine Lehre machen muss”, erzählt der 25-Jährige.

Schon 700 Projekte umgesetzt

Also beschloss er, eine Ausbildung in der Filmbranche zu absolvieren. Eine Zulassung bekommt man in der Filmbranche aber nur mit einem vorher absolvierten sechsmonatigen Praktikum. In Berlin war er dann Praktikant bei „Titan Film“, aber auch in anderen Unternehmen sammelte Hans weitere Erfahrungen. „Das Team war für mich wie eine Familie, und ich habe mich in die Firma und die Atmosphäre verliebt“, erzählt der ehemalige Benzer.

Bei Titan Film setzte er bisher insgesamt 700 Projekte um. Dabei besteht ein Projekt manchmal aus zehn Filmen. Auch in Griechenland, Spanien, der Türkei, Italien, Großbritannien oder Frankreich war er für die verschiedensten Projekte und Kunden unterwegs. Darunter waren beispielsweise Werbefilme, Filme für Fitness-DVD oder Fitness-Apps.

Arbeit für den Beachcup und das Kleinkunstfestival

Seit 2015 organisierte er sich wöchentlich einen kreativen Tag, um zum Beispiel den Stammtisch der Filmschaffenden zu gründen. Dort wurden neue Filmideen, Musikvideos, Kurzfilme und Dokumentationsreihen geplant und umgesetzt. Nun hat der Berliner die Entscheidung getroffen, sich komplett selbstständig zu machen. „Diese Idee habe ich nun schon drei Jahre vor mir hergeschoben. Die ersten zwei Monate war ich gleich komplett ausgebucht”, berichtet er.

Zu seinen Kunden gehören auch der Beachcup und das internationale Kleinkunstfestival in Heringsdorf. In diesem Jahr produzierte er über das Festival anlässlich des 20. Jubiläums im Vorjahr einen Film, der auf Youtube verfügbar ist. „Für die Zukunft plane ich gemeinsam mit dem Stammtisch für Filmschaffende eine Firma zu gründen und vielleicht eine Zweigstelle auf Usedom zu eröffnen“, erzählt er.

Gerne würde er vollständig auf Usedom arbeiten, aber Berlin biete einfach viele starke Partner, die Infrastruktur passe besser und er könne dort auch das passende Equipment für die Drehs ausleihen. „Da Usedom aber gar nicht weit entfernt ist, werde ich auch dort weiterhin viele Projekte umsetzen”, versichert Hans Przybilla.

