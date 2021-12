Greifswald

Der Greifswalder Weihnachtsmarkt war in diesem Jahr eine emotionale Achterbahnfahrt, besonders für die Schausteller, die sich immer wieder an neue Situationen anpassen mussten.

Ein junger Greifswalder war von der Situation so gefesselt, dass er sich entschieden hat, eine ganze Dokumentation über die Probleme der Menschen zu produzieren, die mit dem Weihnachtsmarkt nicht nur Glühwein und Spaß, sondern vor allem auch Einnahmen und ihre Existenz verbinden.

Aus den Gesprächen, die Constantin Krüger mit der Kamera festhielt, ist eine zweiteilige Dokumentation entstanden, die auf Instagram zu sehen ist. Krüger besucht die 12. Klasse des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. Dort engagiert er sich auch bei dem Schülerblog der Schule, dem „Koboldt“. Hier veröffentlichte er auch die Doku.

Seine Motivation war dabei auch ganz persönlicher Natur: „Ich war in den Jahren zuvor immer auf dem Weihnachtsmarkt, deswegen war es mir wichtig, darüber etwas zu machen.“

Zur Erinnerung: Wenige Tage vor der Eröffnung des Marktes Ende November hieß es noch, dass keine Einschränkungen gelten sollen. Eröffnet wurde der Markt dann unter 2G-Regeln. Nur geimpfte und genesene Gäste durften auf den Markt.

Trotz der Einschränkung war das für die Schausteller noch ok. Der wirkliche Einbruch kam mit einer Verschärfung der Regeln zwischen dem zweiten und dritten Advent. Nur noch Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen Schnelltest gemacht hatten, durften auf den Markt – für viele der Budenbetreiber eine Katastrophe.

Corona brachte das neue Hobby

An die Kamera ist Krüger im ersten Lockdown geraten. Erst Fotos und später auch die Produktion von Videos zogen ihn in den Bann. Seine Wissbegierde und der Wille, mal etwas Neues auszuprobieren, haben ihn am Ende auf den Weihnachtsmarkt gezogen.

Seit Anfang des neuen Schuljahres ist Krüger auch beim Koboldt aktiv. Hier werden regelmäßig Artikel veröffentlicht, alle rund um Themen, die junge Greifswalder gerade umtreiben. So kam unter anderem auch die Idee, eine Dokumentation zu drehen. „Ich finde es auch wichtig, dass die jungen Greifswalder diese Schicksale mitbekommen.“

Außerdem habe jeder Jugendliche eine Verbindung zum Weihnachtsmarkt, schätzt Krüger ein. Er hofft, dass im nächsten Winter wieder ein normales Bummeln und ein Treffen mit den Freunden möglich sein werden.

Von Philipp Schulz