Junger Löwe biss in Wolgast Baby zu Tode

Wolgast

Das frühere Hotel Zum alten Fährhaus am Bahnhof Wolgaster Fähre war eine gefragte Adresse. Inhaber Fritz Preck empfing sein Publikum nicht nur in einem hübsch eingerichteten, geräumigen Saal zum Dinner. Auch die Außengastronomie wartete mit Attraktionen auf, wobei der Inhaber allerlei exotische Pflanzen und fremdländisches Getier sein Eigen nannte.

In Volieren tummelten sich bunte Ziervögel, Pfauen stolzierten zwischen den Gästen auf und ab und Affen amüsierten das Publikum, indem sie jungen Mädchen die Schleifen aus den Zöpfen zogen. Anfang August 1937 erhielt der Preck’sche Tierpark erneut Zuwachs: Ein junger Löwe tollte fortan als neue Sehenswürdigkeit frei in dem Ausflugslokal umher. Ein Badegast aus Leipzig, der zur Kur in einem nahen Badeort weilte, hatte die kleine Wildkatze mitgebracht, die ihres possierlichen Wesens wegen bald zum Liebling aller Badegäste avancierte.

Das Außengelände des Hotelrestaurants war aufwendig gestaltet. Auch exotische Tiere und Pflanzen gab es auf dem Areal zu bestaunen. Quelle: Archiv Tom Schröter

Als der Halter wieder nach Hause zurück fuhr, gab er das Jungtier an einige junge Leute ab, die es wiederum bei ihrer Abreise an Fritz Preck verkauften. Der Wolgaster ließ den Löwen im Hotelgarten fortan zusammen mit einem Jagdhund herumtollen. Alt und Jung erfreuten sich an dem Duo. Jeder Gast spielte gern mit der niedlichen Raubkatze und niemand ahnte, dass dies einmal ein böses Ende nehmen würde.

Am 13. Oktober 1937 nämlich folgte ein bedauerlicher Unglücksfall, dessen Nachricht sich wie ein Lauffeuer in Wolgast und Umgebung verbreitete. Der Löwe attackierte das sechs Monate alte Kind einer Frau, die an jenem Tag als Aushilfe bei Preck beschäftigt war. Die Mutter hatte das Baby in einem Kinderwagen im Gemüsegarten des Inhabers platziert, der vom Hotelgarten, in welchem sich der junge Löwe und der Hund aufhielten, durch einen Staketenzaun abgetrennt war. Die beiden Tiere scharrten sich unter dem Zaun hindurch und gelangten so in den Gemüsegarten. Bei ihrem Herumtollen wurde der Kinderwagen umgeworfen und das Kind fiel zur Erde. Hierauf brachte ihm der Löwe, der mit dem Kleinkind offenbar herumspielen wollte, Verletzungen bei, die schließlich dazu führten, dass das Kind verblutete.

Der Löwe bezahlte die Attacke mit seinem Leben; Preck selbst erschoss ihn unmittelbar nach dem Vorfall. Dem Trauerhaus Steffen in der Fährstraße 20 in Wolgast wurde von allen Seiten aufrichtige Anteilnahme zuteil.

Blick auf das Hotel Zum alten Fährhaus neben dem Bahnhof Wolgaster Fähre. Im Zuge der Brückensprengung am 30. April 1945 ging das Gebäudeensemble verloren. Quelle: Archiv Tom Schröter

Das Unglück hatte auch ein juristisches Nachspiel. Anfang Februar 1938 befasste sich das Schöffengericht Greifswald mit der Angelegenheit, nachdem gegen Preck ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Im Zuge der Verhandlung wurde der Sachverhalt rekonstruiert und der Ablauf in oben beschriebener Weise festgestellt. Nach Abschluss der Beweisaufnahme wurde Fritz Preck freigesprochen, da ihm laut Auffassung des Gerichts bei der Haltung des kleinen Löwen, der allgemein als völlig ungefährlich galt, keine Verletzung der Sorgfaltspflichten nachgewiesen werden konnte.

Preck setzte der Unglücksfall, der den Peenestädtern noch lange im Gedächtnis haften blieb, persönlich schwer zu. Das gemütliche Treiben in der beliebten Ausflugsgaststätte hatte von jenem Oktobertag des Jahres 1937 an seine Unschuld verloren. Auch war dem Hotel Zum alten Fährhaus kein allzu langer Fortbestand mehr beschieden. Als Pioniereinheiten der Wehrmacht am 30. April 1945 die nahe Peenestrombrücke sprengten, wurde auch der Hotelkomplex komplett zerstört und später nicht wiederaufgebaut.

Von Tom Schröter