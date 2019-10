Greifswald

Ein 20-jähriger junger Mann, der in einer Greifswalder Klinik behandelt wurde, wird vermisst. Der junge Mann hatte am Freitagabend die Klinik verlassen. Er ist vermutlich zu Fuß unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann ist etwa 1, 75 Meter groß, trägt lange, teilweise zum Zopf gebundene blonde Haare und ist vermutlich mit einer schwarzen Jogginghose und einer anthrazitfarbenen Steppjacke bekleidet. Der junge Mann benötigt ärztliche Hilfe, wie ein Polizeisprecher sagte. Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Greifswald unter Tel.03834 540-224 sowie jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von MR