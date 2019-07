Gützkow

Die Sache ist entschieden: Jutta Dinse bleibt auch in der neuen Legislaturperiode ehrenamtliche Bürgermeisterin von Gützkow. Es wird keine Neuwahl geben. Die Stadtvertretung hat am Montagabend in öffentlicher Sitzung mehrheitlich beschlossen, den von Stephan Grabow (Freie Wähler MV) erhobenen Einspruch zum Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom 26. Mai zurückzuweisen. Bei den von Grabow erhobenen Vorwürfen handele es sich nicht um derart grobe Mängel, „als dass es hierdurch zu einem anderen als dem festgestellten Wahlergebnis gekommen wäre“, resümierte Gemeindewahlleiterin Bärbel Witschel, zugleich leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Züssow, am Ende der einstündigen Beratung.

Wahlbenachrichtigungen – erst weg, dann aufgetaucht

Der 40-jährige Herausforderer unterlag bei der Bürgermeisterwahl nur knapp der bisherigen Amtsinhaberin. Grabow erhielt 616 Stimmen und somit 43 weniger als Dinse. Da es seines Erachtens nach vor der Wahl und am Wahlsonntag selbst Ungereimtheiten gegeben habe, beanstandete er am 18. Juni das Ergebnis und forderte eine Neuwahl. Ein Vorwurf war, dass den Bewohnern des Gützkower Nikolaiheimes nicht fristgerecht die Wahlbenachrichtigungen zugestellt worden seien. Laut Wahlgesetz hätte dies bis zum 4. Mai geschehen müssen. Doch am 20. Mai sei bekannt geworden, dass ein Großteil, wenn nicht sogar alle 90 Wahlberechtigten keine Post erhalten hatten. Pikant: Nur einen Tag später „lagen dann zahlreiche Wahlunterlagen im Briefkasten“, berichtete Witschel über die Recherchen. Als Gemeindewahlleiterin war sie nach dem Einspruch in der Pflicht, den Vorwürfen auf den Grund zu gehen, Sachverhalte zu prüfen und Stellungnahmen einzuholen, um die Entscheidung der Stadtvertreter vorzubereiten.

Es steht Aussagegegen Aussage

„Zum Sachverhalt kann ich nichts sagen. Aber ich danke allen Wahlhelfern für die aufopferungsvolle Arbeit.“ Jutta Dinse, Bürgermeisterin Quelle: CDU

So habe der Zusteller des beauftragten Briefdienstes einerseits eidesstattlich erklärt, informiert Witschel, die Wahlbenachrichtigungen fristgerecht bis 4. Mai zugestellt zu haben. Andererseits habe Dirk Ehmke, Bereichsgeschäftsführer des Pommerschen Diakonievereins als Träger des Heimes, versichert, dass der Briefkasten täglich geleert werde. Mit anderen Worten: „Warum die Postsendungen am 21. Mai überraschenderweise auftauchten und wo sie die 18 Tage waren, wird uns keiner mehr sagen“, konstatierte Stadtvertreter Andreas Metzler vom Bürgerbündnis Gützkow. Bündnismitstreiter André König wurde deutlicher: „Irgendeiner muss ja lügen – entweder der Zusteller oder das Heim.“

„Es steht Aussage gegen Aussage. Doch Kriminalist müssen wir nicht spielen“, stellte Bärbel Witschel klar. Zudem habe jeder Bürger, sofern er im Wählerverzeichnis registriert sei, das Recht zu wählen – auch ohne Benachrichtigung. Das sieht Lars Wilhelm von den Freien Wählern kritisch. „Wir haben es bei den Heimbewohnern mit einem sehr sensiblen Personenkreis zu tun“, sagte er. Keine Wahlaufforderung zu bekommen, „kann das Wahlergebnis erheblich beeinflusst haben.“ Deshalb forderte auch er eine Neuwahl.

Einspruch okay, Unterstellungen aber nicht

Dagegen sprach Iris Görs, die für die CDU im Stadtrat sitzt. „Was passiert ist, ist schlimm. Unklar bleibt, wie viele Wahlbenachrichtigungen am Ende fehlten. Insofern war der Einspruch okay“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich sehe den Fehler beim Zusteller, auch wenn ich ihm damit vielleicht unrecht tue.“ Schlimmer indes finde sie, dass Stephan Grabow mit seinem zweiten Vorwurf dem Wahlvorstand im Wahllokal Peenetalschule indirekt unterstelle, betrogen zu haben.

„Ich habe keinem etwas unterstellt und ich habe großen Respekt vor der Leistung der Wahlhelfer.“ Stephan Grabow, Stadtvertreter Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HGW

Der unterlegene Bürgermeisterkandidat suchte am 26. Mai um 20.18 Uhr das Wahllokal auf und stand vor verschlossener Tür. Dabei muss die Auszählung der Stimmzettel laut Gesetz öffentlich sein. Ihm habe danach zu denken gegeben, so Grabow, dass Jutta Dinse in jenem Wahllokal am Ende einen Vorsprung von 29 Stimmen ihm gegenüber hatte, der Abstand im Rathaus-Wahllokal aber nur drei Stimmen betrug.

Tür zum Wahllokalwar verschlossen

Fakt ist: Die Tür war tatsächlich verschlossen, wie Wahlvorsteher Ronny Saß einräumte. Ein Fehlverhalten, so Witschel, liege aber nicht vor. Warum der Haken, mit dem die Tür zuvor befestigt war, sich löste, bleibe ebenfalls unklar. Als Grabow an der Tür bemerkt wurde, sei er sofort eingelassen worden. Dann aber zu mutmaßen, dass die Stimmenauszählung nicht korrekt gelaufen sei, er damit quasi eine Wahlfälschung unterstelle, „ist respektlos und anmaßend. Diesen Makel werden wir nicht mehr los“, sagte Ronny Saß verärgert. Er weise derlei Vorwürfe entschieden zurück. Im Übrigen sei um 20.18 Uhr noch die Stimmenauszählung für den Kreistag im Gange gewesen. Die Auszählung der Stimmen zur Bürgermeisterwahl habe erst um 23.55 Uhr begonnen. Da sei Grabow nicht mehr anwesend gewesen. Auch Hans-Joachim Jeromin (Bürgerbündnis) verurteilte die indirekten Unterstellungen, findet es „jedoch wichtig, dass die Dinge im Altersheim und auch die verschlossene Tür zur Sprache kamen“. Denn daraus seien Schlussfolgerungen zu ziehen, um solche Vorkommnisse bei der nächsten Wahl auszuschließen.

Dinse und Grabow waren von der Entscheidung über den Einspruch als Betroffene ausgeschlossen. Zehn Abgeordnete urteilten, ihn aufgrund der Prüfungsergebnisse zurückzuweisen. Lars Wilhelm (Freie Wähler) und Dieter Schimmelpfenning ( AfD) stimmten dagegen.

Petra Hase