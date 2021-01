Heringsdorf

Als Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts die führenden pommerschen Bäder ihre oft mehr als 300 Meter in die See reichenden Seebrücken erhielten, schmückte sich das See-, Sol- und Moorbad Heringsdorf mit seiner 500 Meter langen Seebrücke. Durch kaiserlichen Erlass vom 13. Januar 1891 durfte sie den Namen „Kaiser-Wilhelm-Brücke“ führen.

Die Kabinettsorder lautete: „Auf den Antrag des Vorstandes der Actiengesellschaft Seebad Heringsdorf habe ich die Genehmigung dazu erteilt, daß der neuen Landungsbrücke am Kurhause von Heringsdorf der Name Kaiser-Wilhelm-Brücke beigelegt werde. An Bord des Eisbrechers „Berlin“, 13. Januar 1891 gez. Wilhelm R. gegengez. von Maybach.“

32 Eistage am Ende des 19. Jahrhunderts

Verwunderung erregt nicht, dass Wilhelm II. der Namensgebung zugestimmt hat, vielmehr setzt der Ort in Erstaunen, von dem aus die Depesche gesendet wurde. Die früheren Winter hierzulande waren sehr viel strenger als die heutigen. Stettin hatte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Jahresdurchschnitt 89 Frosttage und 32 Eistage. Der Winter begann in der Regel Ende Oktober und endete Mitte April. Temperaturen von minus 25 Grad waren keine Seltenheit.

Das Stettiner Haff, die Swine und die Oder bedeckte dann eine dicke Eisdecke, was zur Folge hatte, dass der größte deutschen Ostseehafen Stettin im Winter auf dem Seeweg kaum erreichbar war.

Ab 1888 liefen in Stettin Eisbrecher vom Stapel

Eisbrecher mussten her. Hamburg hatte es vorgemacht. Im Auftrage der Industrie- und Handelskammer Stettin baute die Stettiner Vulcanwerft 1888 und 1889 die Eisbrecher „Swinemünde“, „Stettin“ und „Berlin“. Bereedert wurden sie von der Stettiner Dampfschiffs-Gesellschaft J. F. Braeunlich, eine der bekanntesten und bedeutendsten Fahrgastreedereien im Bereich der Ostsee.

Kaiser an Bord der „Berlin“

Am 13. Januar 1891 ging der Kaiser in Swinemünde an Bord des Flaggschiffes der pommerschen Eisbrecher, „Berlin“, der in Richtung Stettin dampfte. Ihn hatten die Erfolge der Einsätze auf dem Stettiner Haff und der Swine neugierig gemacht. In seinem Gefolge befanden sich der Stettiner Bürgermeister und die Spitzen der Kaufmannschaft der Stadt. Der in Stepenitz geborene Marinemaler Robert Parlow hat das Ereignis auf einem Bild festgehalten: im Vordergrund, nahe Ziegenort, der Eisbrecher „Berlin“ mit der Kaiserstandarte, gefolgt von den Eisbrechern „Stettin“ und „Swinemünde“.

Eine technische Spitzenleistung

Schon der erste im Jahre 1888 von der Stettiner Vulcan-Werft gebaute Eisbrecher „Stettin“ galt als technische Spitzenleistung. Der Eisbrecher „Berlin“ war mit 439 BRT und 900 PS mehr als doppelt so stark wie seine beiden Vorgänger. Er konnte der Schifffahrt erfolgreich den Weg durch das vereiste Haff, die Swine und bis hinaus auf die Ostsee bahnen. Im Frühling wurden die Eisbrecher aufgelegt und die Besatzungen wechselten wieder auf die Bäderdampfer.

Von Erwin Rosenthal