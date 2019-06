Greifswald

Vorgestern Abend ist eine Kammerbesetzung des Greifswalder Uni-Chores nach mehrtägiger, auf Einladung der Staatlichen Universität St. Petersburg, des Mädchen-Kammerchores „Galaktik“ und mit Unterstützung der Greifswalder Universität erfolgten Konzertreise ins russische St. Petersburg wieder zu Hause eingetroffen. Gemeinsam mit dem Bariton Timo Janzen – er sang Lieder von Clara Schumann – und dem Pianisten Ilia Bilenko haben die Greifswalder mit Werken von Schubert, Mendelssohn, Bruckner, Tschaikowski und vor allem Haydn („Schöpfung“) sowohl in der dortigen Universität als auch in der deutschen evangelisch-lutherischen Kirche St. Petri konzertiert beziehungsweise in Letzterer auch einen Gottesdienst musikalisch ausgestaltet.

Universitätsmusikdirektor Harald Braun darf mit dem Fazit zitiert werden, dass sich dabei das Angenehme mit dem Nützlichen bestens vertragen habe. Will sagen, dass die Bekanntschaft mit Charakter und Denkmalen einer Stadt wahrlich singulären historischen Charakters und die tägliche, so freundlich-unerbittlich wie künstlerisch ertragreiche Probenarbeit an den unterschiedlichen Konzertprogrammen zwei Seiten eines sich auf schöne Weise gegenseitig bedingenden Aufenthaltes waren. Von persönlichen Begegnungen etwa mit den Frauen der Chorschule „Galaktik“, gemeinsamem Feiern und unorthodoxen Programmerweiterungen durch spontan gemeinsame präsentierte Chorsätze ganz angesehen. Wichtig waren diese Tage und randvoll mit höchst intensiven Erlebnissen sehr unterschiedlicher Art. Es wird sicher noch lange und viel davon zu erzählen geben!

Ekkehard Ochs