Initiative gegen den Müll in Greifswald

Greifswald

Vor allem im Sommer verärgern übervolle Papierkörbe, herumliegende Verpackungen und anderes mehr an Wochenenden Greifswalder und Besucher der Innenstadt. Und das nicht nur nach Märkten und Festen. An den Wochenenden ist der dafür zuständige Bauhof nicht aktiv. Früher war die Greifswalder Entsorgungsgesellschaft (GEG) im Einsatz, auch an Wochenenden.

Vor der Bürgerschaftswahl im Mai hatte Frank Hardtke (Kompetenz für Vorpommern) im großen OZ-Interview die Übernahme der Reinigungsaufgaben an Wochenenden durch die Stadt als Fehlentscheidung bezeichnet, die zu korrigieren sei. Die Bürgerliste forderte damals die Beauftragung einer Firma an Wochenenden.

OB soll Müllsammeln durch Firma statt Bauhof prüfen

Möglicherweise werden die Forderungen erfüllt. Denn Montagabend könnte die Bürgerschaft Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) beauftragen, die „Übertragung der Leerung der städtischen Müllabfallbehälter an eine Fremdfirma zu prüfen.“ Ferner soll der OB eruieren, wie viel städtisches Personal für eine häufigere Leerung nötig wäre. Der Antrag stammt von der CDU-Fraktion. Alle Ausschüsse des Stadtparlaments haben sich mit mehr oder weniger deutlicher Mehrheit dafür ausgesprochen.

SPD will vogelsichere Papierkörbe

Vögel haben sich am Reformationstag aus einem Papierkorb in der Langen Straße Müll herausgeholt Quelle: Eckhard Oberdörfer

Formal ist das Begehren der Christdemokraten nur ein Wunsch auf Änderung eines Antrags der SPD an die Bürgerschaft mit dem langen Namen „Lebensqualität und Sauberkeit in den Quartieren – das Stadtbild pflegen III (‚Saubere Stadt III‘) – Müllabfallbehälter mit Abdeckung für Greifswald. Mehr und größere Abfallbehälter an Hot Spots“. Da geht es unter anderem um die schnelle Ausrüstung der Behältnisse in der Fußgängerzone, auf dem Markt, den Wallanlagen mit Paepkeplatz, dem Museumshafen und am Ryck mit Deckeln, die Tieren den Zugang verwehren. Auch wollen die Sozialdemokraten größere Abfallbehälter mit Vorrichtungen für Zigarettenstummel und Abdeckung auf dem Markt. Die Idee der SPD fiel in den Ausschüssen durch.

Denn der Ersatz der Papierkörbe durch bessere läuft bereits. Tiefbau- und Grünflächenamtsleiter Dieter Schick informierte im September den Bauausschuss, die Stadt sei seit Jahren „dran“. In Wieck würden an der Promenade und beiderseits der Brücke in Kürze 28 neue Mülleimer mit Deckel und Zigarettenstummelbehältnis aufgestellt, informierte er. Aktuell stehen die Papierkörbe noch.

Verwaltung schafft neue Mülleimer an

In der Fußgängerzone werde man die kleinen Papierkörbe gegen größere und vogelsichere tauschen, kündigte Schick an. Auf dem Markt soll sich zu dem schon stehenden Supermüllschlucker ein zweiter gesellen. Einen Deckel auf die alten setzen, gehe nicht so einfach, so der Amtsleiter. Auf der Oktobersitzung des Bauausschusses bescheinigte Christian Schulze (Linke) der Verwaltung, sie kümmere „sich bereits hervorragend“. Einig war man sich indes auch, dass mehr zur Müllvermeidung getan werden müsse.

Die Papierkörbe in Wieck sollen gegen vogelsichere ausgetauscht werden Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer