Greifswald

Die Ortsteilvertretung in Schönwalde I/Südstadt wird künftig von dem aus Syrien stammenden Integrationsbeauftragten Ibrahim Al Najjar ( SPD) geleitet. Der 51-Jährige löst das kommunalpolitische Urgestein Peter Multhauf als Ortsteilvorsitzenden ab, der sich zwar am Dienstag nochmals zur Wahl stellte, aber in...