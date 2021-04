Greifswald

Die Stadt Greifswald ehrt den sowjetischen Generalmajor Nikolai Grigorjewitsch Ljaschtschenko mit einer Gedenktafel im Rathaus. Ljaschtschenko hatte am 30. April 1945 als Kommandeur der 90. Schützendivision der Roten Armee formell die kampflose Übergabe der Stadt durch Stadtkommandant Rudolf Petershagen angenommen.

„Greifswald wurde vor dem Leid und der Zerstörung bewahrt“, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) bei dem Festakt im Rathaus am Donnerstagabend. Dazu waren Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), der russische Botschafter Sergej J. Netschajew und der Enkelsohn des Generalmajors Ljaschtschenko, Oleg Eremenko, nach Greifswald gekommen.

Kampflose Übergabe der Stadt

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges stellten sich mutige Greifswalder vom Kommunisten bis zum NSDAP-Mitglied gegen den offiziellen Befehl Adolf Hitlers, jede Stadt zu verteidigen und riskierten ihr Leben. In der Nacht zum 30. April fuhren deutsche Parlamentäre mit einer Vollmacht Petershagens den sowjetischen Truppen Richtung Anklam entgegen, um die kampflose Übergabe der Stadt anzubieten, erklärte Stadtarchivar Uwe Kiel anlässlich des Festaktes. Greifswald wurde vor der Zerstörung gerettet, weil sich Militärs wie Petershagen dem offiziellen Befehl verweigerten.

Enkelsohn spricht zum Großvater

Oleg Eremenko setzte sich in den vergangenen zwei Jahren für die Ehrung ein. In seiner emotionalen Rede, in der er mit den Tränen kämpfte, richtete er Worte an seinen verstorbenen Großvater. „Heute kannst du zu Recht stolz auf mich sein. Du weißt, dass dein Name nach wie vor in das Ehrenbuch der dankbaren Stadt Greifswald eingetragen ist.“ Trotz der Corona-Pandemie, wegen der die Veranstaltung kleiner ausfiel als geplant, habe man es geschafft, diese Ehrung auf die Beine zu stellen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eremenko überreichte Oberbürgermeister Fassbinder neben Kopien aus dem russischen Verteidigungsministerium, die Lebensstationen seines Großvaters beleuchten, ein Bild, das Ljaschtschenko mit Petershagen zeigt und posthum eine Medaille für „Offiziersehre“ für Petershagen.

Der russische Botschafter trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein. In seiner Rede erinnerte Netschajew an die 27 Millionen „Sowjetmenschen“, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren haben, um die „braune Pest“ der Naziherrschaft zu besiegen.

Botschafter: Erinnerungskultur bewahren

„In Greifswald war es für beide Seiten eine enorme Erleichterung, als klar wurde, dass das sinnlose Töten und Sterben nicht mehr notwendig ist“, so der Botschafter. Vernunft und Friedenswillen hätten kriegerisches Denken und Feindbilder besiegt. Netschajew dankte den Behörden in MV für die Pflege der sowjetischen Kriegsgräber im Land und dem Aufrechterhalten der Erinnerungskultur. „Frieden ist nicht selbstverständlich, sondern die wichtigste Errungenschaft von Vernunft und Menschlichkeit“, so Manuela Schwesig in ihrer Rede.

Lesen Sie auch: Wegen Corona – stilles Gedenken an kampflose Übergabe Greifswalds

Mit dem Botschafter legte Schwesig vor dem Festakt einen Kranz auf dem Soldatenfriedhof in der Fleischerstraße in Greifswald ab und besuchte die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 in Lubmin. „Unsere Länder sind durch wirtschaftliche Verflechtungen verbunden. Und wir sind verbunden in Erinnerung“, so Schwesig.

Von Christopher Gottschalk