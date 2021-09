Kandidat der Freien Wähler fordert Stopp für Ortsumgehung Wolgast und kleine Kreise

Lassan

Gerd Ernst, der 2003 aus Süddeutschland nach Lassan kam, möchte mit 74 Jahren für die Freien Wähler den Sprung in den Landtag von MV schaffen. Er hofft, dass seine Partei, der er seit einem Jahr angehört, die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Als seine wichtigsten politischen Themen für die kommenden fünf Jahre bezeichnet er neben Transparenz die Umkehr der Kreisgebietsreform und neue Denkansätze bei der Lösung des Verkehrsproblems in der Region. Er setzt auf Shuttlebusse und will den Bau der Ortsumgehung Wolgast sofort stoppen.

Warum sind die Freien Wähler ihre politische Heimstatt geworden?

Ich habe schon von 1990 bis 1994 gute Erfahrungen mit den Freien Wählern gemacht, als ich parteiloser Bürgermeister in einer kleinen Gemeinde in Bayern war. Ich bin bei den Freien Wählern, weil mir keine Fesseln angelegt werden und ich meine politischen Vorstellungen veröffentlichen kann, ohne sie abzustimmen und werde nicht gegängelt.

Wo sehen Sie Ihren Platz im Landtag, wenn Sie gewählt werden?

Ich bin mir bewusst, dass ich keine großen politischen Veränderungen herbeiführen kann, sondern muss versuchen, in den Ausschüssen meine Vorstellungen zu verwirklichen. Ansonsten bin ich ganz klar ein Hinterbänkler.

Welche vorrangigen Ziele möchten Sie als möglicher Abgeordneter anpacken?

Das Thema Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ist sehr wichtig. Es geht um die Beseitigung des Ärztemangels, da muss der Staat ganz klar eingreifen, um das Problem zu lösen. Dann dürfen die kleinen Krankenhäuser wie Wolgast nicht platt gemacht werden durch Stationsschließungen, um alles den großen Häusern wie Greifswald zuzuschlagen. Statt dessen muss man Geld in die Hand nehmen und solche Häuser weiter ausbauen, damit tatsächlich der Rettungswagen nach 10 Minuten im Krankenhaus sein kann und nicht bis Greifswald weiter fahren muss. Und dieses Geld ist da.

Die weiten Entfernungen – egal, ob zwischen Krankenhäusern oder anderen Behörden, Gerichten etwa – sind aber auch der Kreisgebietsreform von vor zehn Jahren geschuldet ...

Das ist richtig. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist ja von der Fläche her größer als das Saarland. Und deshalb ist die Kreisgebietsreform in meiner Wahrnehmung nichts weiter als ein Rohrkrepierer, sie hat nichts gebracht. Für den Bürger ist es nichts als Ärger. Und die Verwaltung ist ja für den Kreis Vorpommern-Greifswald wegen der Größe immer noch an drei Standorten verteilt. So lässt sich keine Behörde führen. Ich möchte deshalb die Kreisgebietsreform rückgängig machen und will wieder kleine Kreise wie früher – Kreis Wolgast, Kreis Anklam, Kreis Greifswald. Dort sollen auch wieder überall Gerichte und Grundbuchämter sein. Aber ich befürchte, wir drehen das Rad nicht mehr zurück.

Welche Verkehrskonzepte will Herr Ernst umsetzen, um besonders auf der Insel Usedom den Verkehrsinfarkt zu vermeiden?

Die Aussagen meiner politischen Mitbewerber um das Direktmandat im Wahlkreis 30 zum Thema Verkehr enthalten leider keinerlei Visionen oder zielführende Veränderungen dazu. Die Insel Usedom ist jetzt – im September 2021 – so voll wie nie zuvor. An Regentagen kann man Erledigungen auf der Insel Usedom vergessen. Wolgasts Bürgermeister Weigler freut sich darüber, dass jetzt die Umgehungsstraße für seine Stadt gebaut wird. Dann kommen die Autos der Urlauber noch schneller und bequemer auf die Insel. Hier vertritt Herr Weigler sehr klar nur die Partikularinteressen der Wolgaster, obwohl der Wahlkreis auch die Insel Usedom ist. Er muss erst noch in die Rolle als Vertreter des Gesamtwahlkreises 30 hineinwachsen.

Haben Sie denn Visionen für das Thema Verkehr?

Die habe ich. Den Bau der Wolgaster Ortsumgehung würde ich sofort stoppen. Wie im Ausland reisen die Urlauber für Usedom mit ihrem Auto zu einem bewachten Großparkplatz an (Betreiber zum Beispiel Mc Parking) und werden dann mit Shuttle-Kleinbussen zu den Quartieren gefahren. Mit dem eingesparten Geld für den Bau der Ortsumgehung wird eine Shuttle-Dienst für die Insel Usedom aufgebaut. Diese Busse fahren über die gesamte Insel (mit Polenmarkt!) und jede Ortschaft wird angefahren. Spätestens alle 30 bis 45 Minuten kommt das folgende Shuttle-Fahrzeug und man kann wieder einsteigen. So kann jeder jeden Ort erreichen. Das Tagesticket könnte für 20 bis 25 Euro erworben werden. Das Shuttle-Fahrzeug zur Unterkunft bezahlt der Urlauber mit der Kurtaxe. Da viele Urlauber auch mit dem Fahrrad unterwegs sind, könnten mit dem eingesparten Geld für die Umgehungsstraße alle Lücken in den Radfahrwegen geschlossen werden.

Haben Sie noch weitere Ideen?

Ein weiterer Vorschlag zum Verkehrsstau von mir ist die Ertüchtigung des Flughafens Heringsdorf, um Urlaubsströme auf die Insel auch aus der Luft der Insel Usedom zuzuführen. Das ist allemal klimaschonender als der Pkw-Urlauberverkehr auf der Insel. Dann geht’s weiter mit dem Bus. Warum soll bei uns nicht funktionieren, was weltweit mit den roten Hop On-, Hop Off-Bussen funktioniert ? Und warum muss der Urlauber mit seinem Auto die Insel verstopfen? Im Ausland lebt er doch auch sehr gut mit diesen Verkehrsangeboten. Für die Übergangszeit werbe ich an allen Ortseinmündungen zur B 111 (Peenemünde/Karlshagen/Trassenheide) (Zinnowitz/Lütow), Ückeritz und die Dreikaiserbäder sowie auch die Ortseinbindungen zur B 110 für Kreisverkehre, dies funktioniert in Koserow hervorragend.

Sie haben auch beim Thema Bildung viele Ideen im Kopf, sagen Sie. Welche sind das?

Es muss sich unbedingt was tun: Die Betreuungsschlüssel in den Kitas müssen endlich viel niedriger werden. Dann ist Digitalisierung in vielen Schulen noch ein Fremdwort. Geld ist ja da, es fehlt aber an der Umsetzung, auch bei den Renovierungen. Außerdem haben wir viel zu wenig Lehrer, auch wenn die SPD-Bildungsministerin das verschleiern will. Damit man mehr Lehrer bekommt, muss man sie verbeamten, denn das ist ein großer Anreiz. Und ich möchte noch ein Thema diskutieren. Ich plädiere für Schuluniformen, die der Staat bezahlt, weil dann kein Kind ausgegrenzt wird. Ich bin viel in der Welt herumgekommen und es gibt so viele Länder, wo das prima klappt. Hier ist es so, wer die flottesten Klamotten hat, gehört zur Clique dazu. Da fängt die Hierarchie in der Schule schon an.

Für die fehlenden Mitarbeiter in der Gastronomie und Hotellerie, haben Sie da auch ein Rezept, wie man gegensteuern kann?

Das ist ganz einfach: Man muss ihnen eine bezahlbare Wohnung geben vor Ort und muss sie vernünftig bezahlen. Die Preise in den Restaurants auf Usedom sind hoch, aber das Geld kommt nicht bei den Mitarbeitern an. Aber wenn die Kohle stimmt, gibt es auch genug Mitarbeiter. Deshalb ist der Mindestlohn von 12 Euro eigentlich noch zu wenig. Denn die Leute sind jetzt überall freundlich und fleißig. Als ich 2003 hierher kam, war das noch anders. Jetzt kann man da wirklich nicht klagen.

Welche Ansichten vertreten Sie in puncto Corona?

Ich bin ein unbedingter Verfechter der 2G-Regelung. Zweimal Geimpfte und Genesene sollen alle Freiheiten haben. Es ist schon ärgerlich genug, dass ich im Frühjahr mit meinen 74 Jahren wochenlang auf einen Impftermin warten musste und jetzt wird den Leuten der Impfstoff regelrecht hinterher geschmissen. Auch dass die Tests künftig selbst bezahlt werden müssen, finde ich vollkommen richtig. Ein Test ist doch nur eine Momentaufnahme. Warum soll das der Staat bezahlen? Und Impfunwillige müssen eben mit Einschränkungen leben.

Sie behaupten, dass Sie sich von den anderen Mitbewerbern um das Direktmandat für den Wahlkreis 30 unterscheiden und nannten als Beispiel Verkehrs-Visionen. Gibt es noch mehr grundlegende Dinge, die Sie von den anderen unterscheiden?

Ja, und zwar sehr deutliche: Ich nehme das Wort Wahlkampf wörtlich. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich bei der Bundeswehr war und Jet geflogen bin. Wahlkampf heißt für mich nicht, ein Plakat aufzuhängen und vom Plakat herunterzulächeln. Kampf ist für mich Kampf, das nehme ich wörtlich. Zum Beispiel habe ich Aussagen gemacht zu Herrn Weigler. Ich habe die Entwicklung der Städte Wolgast und Anklam verglichen und stelle fest, dass diese Entwicklung weit auseinanderklafft. Anklam ist deutlich weiter als Wolgast.

Ich greife auch die Ministerpräsidentin, Frau Schwesig, an. Ihr „Frau für MV“-Plakat veröffentlicht sie ohne Hinweis auf ihre SPD-Parteizugehörigkeit. Das ist Täuschung. Und dann hat die Frau als Ministerpräsidentin die Staatskanzlei in der Hinterhand, die sie aufgebläht hat und die sie jetzt auch noch gnadenlos im Wahlkampf einsetzt. Und ihrem Mann hat sie bei der Landesforst auch noch einen Posten zugeschanzt. Sie predigt Wasser und trinkt Wein. Das hat nichts mit Transparenz zu tun.

Sie sagen, Wahlkampf bedeutet nicht, Plakate aufzuhängen. Sieht man deshalb so wenige Plakate von Gerd Ernst an den Laternenmasten?

Ich habe 100 Plakate von mir drucken lassen, das genügt. Plakate bringen nichts, das ist Geldverschwendung. Außerdem muss ich sie ja auch nach der Wahl wieder abnehmen – und das möglichst gleich am Montag nach der Wahl. Es sei denn, ich gewinne. Dann fahre ich rum und klebe auf alle Plakate groß das Wort „Dankeschön“.

Von Cornelia Meerkatz