Swinemünde

Kaseburg ist mit Abstand der am wenigsten urbanisierte Ortsteil von Swinemünde. Dort gibt es keine Hochhäuser, nicht einmal ein Abwassersystem oder eine Gasleitung. Diese Bedingungen entmutigen Touristen jedoch nicht, Kaseburg aufzusuchen. Vor allem jene kommen, die den Aufenthalt in der Natur schätzen. Der ökologische Tourismus soll deshalb auch die treibende Kraft der Insel werden.

Der erste wichtige Schritt dazu ist ein neuer Kanuhafen. Neben einer Uferpromenade, Stegen (mit Stromanschluss) und einer Slip-Anlage gibt es auch einen Kinderspielplatz, eine automatische Toilette, Parkplätze für Autos und Bänke. Die Kosten für den Bau des Kanuhafens beliefen sich auf gut 2,2 Millionen Złoty, von denen über 482 000 aus einem EU-Regionalprogramm kofinanziert wurden. Hinzuzufügen ist, dass der Hafen Teil der westpommerschen Segelroute ist, die ein Netz von 30 Häfen und Kanuhäfen an der Oder, am Stettiner Haff und an der Ostsee umfasst. Kaseburg ist ein guter Ausgangspunkt für Touren zu den wunderschönen natürlichen Überflutungsgebieten der Swine.

Von Radek Jagielski