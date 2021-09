Greifswald

Es war ein Überraschungsbesuch für die Hansestädter: Ganz entspannt und in Plauderlaune schlenderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihrer Entourage am Donnerstagmittag über den Greifswalder Wochenmarkt und verabschiedete sich persönlich von den Hansestädtern. „Ich wollte noch mal Arrivederci sagen“, so die Kanzlerin zu einer Blumenverkäuferin.

Einige Passanten nutzten die Gelegenheit, dankten der Bundeskanzlerin für ihre Amtszeit und machten Fotos mit der Politikerin, die zwischendurch noch ein paar Pflaumen auf dem Wochenmarkt kaufte. Auf das Angebot einer Krakauer am Bratwurststand verzichtete die Kanzlerin dankend. „Noch können Sie sich die leisten. Die schlechten Zeiten kommen ja erst noch, wenn sie nicht mehr arbeiten“, scherzte der Verkäufer und brachte die Kanzlerin sowie die Umstehenden damit zum Lachen.

Verein hat nicht mehr mit Besuch gerechnet

Es war das letzte Mal, dass Angela Merkel als Kanzlerin in Greifswald zu Besuch war. Denn ihre Amtszeit endet nach 16 Jahren. Am Sonntag entscheidet sich bei der Bundestagswahl, wer ihre Nachfolge übernimmt. In ihren letzten Tagen im Amt konnte die scheidende Kanzlerin noch ein Versprechen in der Hansestadt einlösen.

Am Vormittag schaute sie sich das Eltern-Kinder-Haus des Vereins zur Unterstützung krebskranker Kinder in der Makarenkostraße an. Das hatte sie sich schon einmal vorgenommen. Doch aufgrund schlechten Wetters konnte sie seinerzeit nicht nach Greifswald kommen, berichtet Dagmar Riske, Vorsitzende des Vereins. „Dass es nun doch noch klappt, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt Riske.

Die Bundeskanzlerin schlenderte über den Markt, unterhielt sich mit einigen Standbetreibern und kaufte noch ein paar Pflaumen. Quelle: Leoni Gau

Eintrag ins Gästebuch des Hauses

Neben Riske warteten 13 Ehrenamtliche auf den Besuch der Kanzlerin im Eltern-Kind-Haus. Die Kanzlerin zeigte sich gewohnt nahbar. „Wie sie aus dem Auto stieg und über den Hof ging, wirkte es fast so, als würde da die Nachbarin kommen“, meint Riske und lacht. Angekommen im Haus ließ sich die Bundeskanzlerin von den Vereinsmitgliedern die einzelnen Räume zeigen. Mit beim Rundgang dabei war neben den CDU-Politikern Egbert Liskow, Georg Günther, der für den Bundestag kandidiert, und Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (tritt für die Landtagswahl MV an) auch Professor Holger Lode, Direktor der Kinderklinik der Unimedizin.

Seit 2016 bietet das Haus Eltern und Geschwistern von krebskranken Kindern die Möglichkeit, während der oft monatelangen Therapie im Uniklinikum in der Nähe ihrer Kinder zu wohnen. Eine Million Euro hat der Verein in den Neubau investiert. Zahlreiche Spender beteiligten sich an dem Projekt. Über die Initiative, die der Verein seit Jahrzehnten an den Tag legt, zeigte sich die Kanzlerin beeindruckt. Ins Gästebuch des Hauses, in dem sie sich eintrug, schrieb sie: „Es ist bewundernswert, welches Engagement hier haupt- und ehrenamtlich gezeigt wird.“

Bundeskanzlerin weiß die Hansestadt zu schätzen

Nach dem Rundgang nahm sie mit den Ehrenamtlichen bei Häppchen und Kaffee am Tisch Platz und plauderte mit ihnen über die Vereinsarbeit, hatte aber auch ein Ohr dafür, in welchen Bereichen es besonders schwer für die Ehrenamtlichen ist. Schon mehrfach kam der Verein mit der Kanzlerin in Berührung. Sie hatte die Schirmherrschaft bei einer im November 2019 ausgerichteten Benefizgala übernommen. Dabei sammelte der Verein Spenden für ein geplantes Ferienhaus in Zingst. Weil die Kanzlerin damals nicht persönlich erscheinen konnte, sendete sie den anwesenden Gästen eine Grußbotschaft.

Doch nicht nur die Vereinsmitglieder und die Greifswalder waren von dem spontanen Besuch der Kanzlerin in der Hansestadt angetan. Auch Angela Merkel weiß die Hansestadt zu schätzen: „Mit Greifswald verbinde ich sehr viel ehrenamtliches Engagement, eine selbstbewusste Universität, Wendelstein 7-x und dass hier die letzten 30 Jahre viel entstanden ist.“ Wäre Greifswald für sie auch ein Ort, wo sie nach ihrer Jahrzehnte lange politischen Karriere zum Entspannen herkommen würde? „Wenn ich nicht mehr so bekannt bin, komme ich hier vielleicht noch mal zum Urlaub her“, sagte die Kanzlerin.

Von Christin Lachmann