Jarmshagen bei Greifswald – eine von fünf mittelalterlichen Fachwerkkapellen Mecklenburg-Vorpommerns

Jarmshagen

Ein Kleinod, das mehr Beachtung verdient, war die Kapelle von Jarmshagen schon immer. Untersuchungen bei den laufenden Sanierungsarbeiten und das Studium der Archive bringen immer mehr spannende Details ans Licht, freut sich Pastor Volker Gummelt. Das heute am Dorfrand stehende Kirchlein wurde nicht – wie wegen der Zahl 1800 in der Wetterfahne lange angenommen – erst vor zwei, sondern vor sechs Jahrhunderten gebaut. Das ergaben dendrochronologische Untersuchungen von Deckenbalken im Mittelteil, die sich bis heute an historischer Stelle befinden. Sie waren vor Beginn der Sanierungsarbeiten unter einer Anfang der 1990er-Jahre angebrachten Verkleidung verborgen.

Datierung wird durch Zeichen an Hölzern bestätigt

Das jüngste der mittelalterlichen Hölzer wurde im Winter 1419/20 gefällt, so dass die Kapelle frühestens 1420 gebaut wurde – im nächsten Jahre kann sie den 600. Jahrestag feiern. Eine ganze Reihe bauhistorischer Befunde wie Bundzeichen und Axtkerben sprechen dafür, dass die Balken an der ursprünglichen Stelle liegen. Sie bleiben für künftige Besucher der Kirche sichtbar.

„Im 17. Jahrhundert wurde offenbar nur das mittelalterliche Dachwerk ersetzt und erst im Zuge der Erweiterung um 1800 auch die Umfassungswände der Fachwerkkapelle“, erläutert Bauhistoriker Torsten Rütz. Das Dachwerk stammt von 1684, das ist eine Erkenntnis der Untersuchungen.

Nur Landow ist älter als Jarmshagen

„Der Jarmshäger gehört damit zu den fünf noch erhaltenen mittelalterlichen Fachwerkkapellen Mecklenburg-Vorpommerns“, verdeutlicht Rütz die Bedeutung des Befundes. Zudem ist sie neben Consrade bei Schwerin die einzige noch als Fachwerkbau erkennbare Kapelle in MV. Die anderen, das sind Landow auf Rügen, Beggerow und Japenzin, liegen alle in Vorpommern und erhielten später „Backsteinmäntel“.

Dank der Untersuchungen des Bauhistorikers lässt sich heute sagen, dass die Kapelle, wie wir sie heute kennen, in drei Etappen entstand und zwar ab 1420, ab 1684 und um 1800. Aus dem 17. Jahrhundert sind Ausstattungsstücke erhalten. Den Bau in drei Phasen bestätigen auch die von dem Kunsthistoriker Felix Schönrock bisher für den Zeitraum 1652 bis 1813 ausgewerteten Schriftquellen. Demnach hat übrigens die Stadt Greifswald als Patron im 17. Jahrhundert auch eine Glocke eines Brandenburger Meisters angeschafft. „Sie hing, wie es 1727 heißt, im Baum“, erzählt Schönrock. In jenem Jahr wurde eine richtige Aufhängung angeschafft.

Russische Truppen rissen Balken heraus

„Sie war im 17. Jahrhundert baufällig und hatte keine Decke mehr, so dass man ins Dach gucken konnte“, berichtet er. 1700 erfolgte eine Instandsetzung. Allerdings rissen russische Truppen die Bretter des Daches schon sieben Jahre später im Großen Nordischen Krieg wieder heraus. „1724 erfolgte eine grundlegende Instandsetzung, das Fachwerk wurde mit Lehmstaken geschlossen“, berichtet Schönrock weiter. Zwei Jahre später wurde die Ausstattung mit Altar, Kanzel und Gestühl wiederhergestellt. Damals wurden Kanzel und Altar miteinander verbunden. Vieles spricht dafür, dass hier Teile einer alten Rheinberger Kanzel wiederverwendet wurden.

Langer Weg zur Entscheidung

Felix Schönrock kann auch sehr gut die letzte Bauphase, die dritte Erweiterung, belegen. 1796 habe es geheißen, dass bei Trauerfeiern nicht alle Gäste in das Kirchlein passen. Wie bei heutigen Vorhaben stand nun die Frage Abriss und Neubau oder Erweiterung. So etwas wie ein Denkmalschutzgesetz gab es noch nicht. Greifswalds Stadtzimmermeister Engelbrecht lieferte Kostenvoranschläge. Bis zu einer Entscheidung dauerte es auch damals seine Zeit. So ist es zu erklären, dass schon Holz 1789 gefällter Bäume für die Erweiterung der Kapelle genutzt wurde. Die Jahreszahl 1800 in der Wetterfahne steht für den Abschluss der Erweiterung des Baus nach Osten und Westen, also auf die heutige Größe.

Der Vorsitzende des Fördervereins der Jarmshäger Kapelle erwägt nun, im nächsten Jahr den 600. Geburtstag gebührend zu feiern. Auch die Erschließung weiterer Schriftquellen ist vorgesehen.

Die Arbeiten an der Kapelle laufen seit Juni. „Wir haben ja 90 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes bekommen“, erinnert Pastor Volker Gummelt. „Die müssen wir in diesem Jahr ausgeben.“ Das sei auch zu schaffen.

