Karlsburg: 30 000 Euro Schaden bei Waldweg-Unfall an der B 109

Karlsburg

Ein komplett zerstörter Audi TT, ein beschädigter VW Passat und mindestens 30 000 Euro Schaden: Das war das Resultat einer Unachtsamkeit, die am Sonnabend gegen 15.30 Uhr mutmaßlich zu einem Unfall auf der B 109 führte.

Der 32-jährige Fahrer des VW Passat wollte nach Angaben der Polizei zwischen Karlsburg und Klein Bünzow aus einem Waldweg auf die B 109 einbiegen. Dabei übersah er aber offenbar einen Audi TT, der in Richtung Karlsburg unterwegs war. Der 29 Jahre alte Fahrer des Audi konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, teilte die Polizei mit.

Der Audi wurde durch den Unfall komplett zerstört und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, so die Polizei. Der Schaden am Fahrzeug wird auf mindestens 30 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Auswirkungen auf den Verkehr auf der B 109 hielten sich in Grenzen. Es gab eine halbseitige Sperrung der Straße an der Unfallstelle.

