Karlsburg: Neues schonendes Verfahren bei Bypass-Operationen

Schlüsselloch statt langem Schnitt. Mit der endoskopischen Venenentnahme bei Bypass-Operationen ist ein neues minimalinvasives Operationsverfahren im Klinikum Karlsburg etabliert worden. Rund 50 Patienten profitierten bereits seit Jahresbeginn davon.

„Die Vorteile gegenüber dem konventionellen Verfahren liegen auf der Hand, es gibt nur wenige kleine Schnitte in den Beinen und damit weniger Wundfläche“, erklärt Chefarzt Dr. Alexander Kaminski. Er ist seit Jahresbeginn Direktor der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie am Klinikum Karlsburg.

Im herkömmlichen Verfahren reichten die Schnittwunden oft vom Unter- bis über den Oberschenkel, um die entsprechende Vene zu entnehmen, die dann am Herzen als Bypass verwendet wird, um kritische Engstellen an den Koronararterien zu überbrücken. Neuerdings können neben dem Venenmaterial aus den Beinen videoskopisch auch Armarterien als Bypassgefäße für den Patienten entnommen werden, sollten diese besser geeignet sein.

Patienten nach Herz-OP schneller fit

„Durch die Schlüssellochtechnik wird die Wundfläche deutlich reduziert, so dass sich gefährliche Wundheilungsstörungen vermeiden lassen. Der Patient hat zudem weniger Schmerzen und ist nach der Herz-Operation schneller fit“, erklärt Kaminski. Als Herz- und Diabeteszentrum habe man es nach seinen Worten vor allem mit Patienten zu tun, die unter schwersten Gefäßerkrankungen leiden. Besonders bei Diabetikern seien vielfach schwierige Verläufe bei Wundheilungen bekannt. „Deshalb ist es ausgesprochen wichtig, alle Operationswunden möglichst klein zu halten“, betont Herzchirurg Kaminski.

Das Verfahren der endoskopischen Venenentnahme ist bereits in den USA und an einigen Zentren in Deutschland etabliert. Nun wird es auch im Klinikum Karlsburg regelmäßig eingesetzt. Allerdings ist die neue Methode nicht für jeden Patienten geeignet. Beispielsweise können anatomische Gegebenheiten das Verfahren ausschließen. „In Karlsburg besitzen wir mit dem althergebrachten Standard und den neuen schonenden Verfahren nun ein Spektrum, um individuell für jeden Patienten die beste Therapie zu finden“, betont Chefarzt Kaminski.

Auch Forschung zur Wundheilung

Wunden, Wundheilungen und Infektionen sind für den Direktor der Karlsburger Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie ein vorrangiges Thema. Denn die Mehrzahl der Herzpatienten ist älter als 60 Jahre und leidet damit dreimal so häufig an Wundheilungsstörungen wie jüngere Menschen.

Damit ist für Dr. Alexander Kaminski klar: Den minimalinvasiven Eingriffen gehört die Zukunft auch in der Herzchirurgie. Zudem möchte er sich mit seinem Team stärker in die wissenschaftlichen Forschungen und Entwicklungen zur Wundheilung einbringen, die am Kompetenzzentrum Diabetes Karlsburg mit physikalischem Plasma vorangetrieben werden.

Von Annette Pröber