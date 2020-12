Karlsburg

Im Karlsburger Klinik-Hörsaal trafen sich die im September neu eingestellten 18 Azubis, die eine Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann absolvieren, zu einem sogenannten Kompetenztag. Unter Anleitung von Anja Tessler, hauptamtliche Praxisanleiterin im Klinikum, trainierten sie untereinander das Blutdruck- und Blutzuckermessen sowie das richtige Lagern der Patienten.

„Wir können uns ausprobieren und werden auf Fehler hingewiesen. Das, was wir hier lernen, ist für die Arbeit auf den Stationen wichtig“, sagt Lea-Sophie Reifschläger. Die 17-Jährige möchte solche Übungsmöglichkeiten als verbindendes Element zwischen Theorie und Praxis nicht missen.

Anzeige

Azubis lernen im „geschützten Raum“

Während der ersten praktischen Ausbildungsphase zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann finden die Kompetenztage im Klinikum Karlsburg regelmäßig jede Woche statt. Später gibt es diese Ausbildungstage in größeren Abständen. Die Azubis erlernen im „geschützten Raum“ grundlegende pflegerische Kompetenzen.

„Thematisch haben wir uns bereits mit der Körperpflege, dem Bestimmen der Vitalfunktionen, der Nahrungsverabreichung und Mobilisierung der Patienten beschäftigt. Es wurden auch erste prophylaktische Maßnahmen wie die Medikamentengabe geprobt“, erklärt Praxisanleiterin Anja Tessler.

Lesen Sie auch

Die 33-jährige Medizinpädagogin ist die ständige Ansprechpartnerin für die Auszubildenden und gestaltet die Kompetenztage fokussiert auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. „Die Praxis konfrontiert Berufsanfänger täglich mit neuen Herausforderungen. Mit den Kompetenztagen wollen wir sie auf den Stationsalltag gut vorbereiten. Es gilt Handlungskompetenzen und Verantwortungsbewusstsein zu stärken“, unterstreicht sie.

Im Klinikum Karlsburg erfolgt die Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler während der Orientierungsphase auf einer „Mutterstation“, die während der praktischen Ausbildung wiederkehrend Einsatzort ist. Jeweils drei Auszubildende werden auf einer Station von festen Bezugspersonen betreut und angelernt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

„Die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann ist in diesem Jahr nicht nur wegen Corona für alle Seiten vollkommen neu“, sagt Andrea Hinniger, Pflegedienstleiterin im Klinikum Karlsburg. Erstmals wird in 2020 nach dem neuen Pflegeberufe-Gesetz ausgebildet, das zu Jahresbeginn in Kraft trat und die drei bisherigen Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und der Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Ausbildungsberuf zusammenzuführt.

Von OZ