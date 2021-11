Karlsburg: Umgestürzter Baum sorgt gleich für zwei Unfälle

Greifswald

Ein umgestürzter Baum führte am Donnerstagabend auf der B109 im Karlsburger Wald gleich zu zwei Unfällen mit Personen- und Sachschäden: Zunächst prallte die 34-jährige Fahrerin eines weißen Hyundai gegen den Stamm, der quer auf der Straße lag – am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, die Fahrerin wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Beinahe zeitgleich fuhr ein 27-jähriger Skoda-Fahrer auf der Gegenfahrbahn auf den selben Baum auf. Es entstand jedoch nur ein leichter Sachschaden, der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Für die Entfernung des Hindernis war der Verkehr auf der B109 für eine halbe Stunde nur eingeschränkt möglich.

Von pas