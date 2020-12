Karlsburger Feuerwehr rettet Waschbärin aus Kaminschacht

Greifswald

Waschbärin in der Klemme: Am Sonntagmorgen musste die Tierrettung Greifswald zu einem Hilfseinsatz nach Moeckow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) eilen. Dort war eine zahme Waschbärin in einen Kaminschacht gekrochen oder gefallen und kam von allein nicht mehr heraus. Nach einigen misslungenen Versuchen das Tier zu befreien, bat Tierretter Klaus Kraft die Freiwilligen Feuerwehr Karlsburg um Unterstützung.

Bären-Einsatz in Moeckow: Tierretter und Feuerwehr vor Ort. Quelle: Tilo Wallrodt

Erst nach oben, dann nach unten

Alarmiert über die Leitstelle, eilten neun Kameraden zum Ort des Geschehens. Zunächst versuchten sie, das eingeklemmte Tier mit einem Schornstein-Reinigungswerkzeug nach oben aus dem Schornstein zu drücken. Das gelang jedoch nicht. Also wurde kurzerhand die Richtung geändert und der putzige Kleinbär vorsichtig von oben nach unten geschoben.

Tatkräftige Hilfe von oben. Quelle: Tilo Wallrodt

Advent mit Waschbärfamilie

Und das klappte schließlich: Die kleine Waschbärdame ,Mimmi’ kletterte unversehrt aus der Revisionsöffnung des Schornsteins ins Freie – zu ihren drei Waschbärfreunden. Der Besitzer der Tiere bedankte sich außerordentlich bei den Einsatzkräften, konnte er nun doch gemeinsam mit seiner Waschbärenfamilie den dritten Advent verbringen.

Von Tilo Wallrodt