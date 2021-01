Dem Karlshagener Rainer Höll gehört der Nordlicht-Verlag. Er steuert ihn in stürmischen Pandemiezeiten durch unruhiges Wasser. In einer Schublade liegen schon die Manuskripte für neue Projekte und in seinem Kopf eine Menge Ideen für weitere Romane. Bange machen gilt nicht, ist sein Motto.