Karlshagen: Wasserwacht rettet bei Übung in Not geratenen Schwimmer 

Karlshagen

Die sieben Rettungsschwimmer der DRK-Wasserwacht beobachten am Freitagnachmittag auf einer Länge von 1200 Metern den Ostseestrand in Karlshagen. Unter der Leitung von Tanja Schmid, die gerade Wachleiter Olaf Mesing vertritt, haben sie das Geschehen auf der leicht welligen Ostsee und im Uferbereich von Haupt- und Ostturm im Blick. Mit Quad, Transportanhänger, Jetski, diversen Hilfsmitteln und gegebenenfalls einer Drohne sind die Rettungskräfte aufs Beste für Notfälle vorbereitet.

Dann plötzlich die Meldung eines Ausgucks: Mensch auf See in Not. Einen Schwimmer aus Richtung Zinnowitz kommend verließen in Höhe des Karlshagener FKK-Strandes zunehmend die Kräfte. Eile ist geboten. Umgehend stürzt sich die 21-jährige Nicole Zindler mit dem Rettungsbrett in die See, um den Mann, der zu ertrinken droht, zu Hilfe zu kommen. Louis Colli (16) kommt ihr mit der Rettungsboje von Land her entgegen. Inzwischen wurden von Wachleiterin Tanja Schmidt, und Cesar Eberl (19) das Quad mit Anhänger fertiggemacht. Beide fahren zur „Anlandungsstelle“.

Sandlöcher bremsen Retter aus

Dabei müssen sie einer Sandburg ausweichen. Mit dem linken Vorderrad geraten sie in ein Sandloch und werden kurz ausgebremst. Daher nochmals der Appell an alle Badegäste: Keine Burgen und Löcher am Strand. Das kostet bei einer Rettung wertvolle Zeit, die Verzögerung kann Leben gefährden. Inzwischen ist der in Not geratene Schwimmer, gemimt von Rettungsschwimmer Erik Lingner, erstversorgt worden. Entkräftet und unterkühlt wird er in eine Rettungsdecke gewickelt und auf dem Rettungsanhänger fixiert zum Hauptturm gefahren.

Urlauber, die den Einsatz beobachten, halten ihn für Realität und bitten, nicht zu fotografieren, sondern lieber zu helfen. Da klären die Rettungsschwimmer über die Übung auf.

In Auswertung des Einsatzes konnte Tanja Schmid allen Beteiligten für ihr besonnenes und zu jeder Sekunde richtiges Vorgehen und Verhalten ein Lob aussprechen. „Es war eine klassische Seenotrettung, die das Team in diesem Szenario perfekt simuliert hat“, sagt Schmid.

Von Rainer Decke