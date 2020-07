Grevesmühlen/Korswandt

Kaum Stress bei der Anreise, oft kostenloses Parken – und das Wasser ist meist wärmer als das der Ostsee: Wer abseits der großen Seebäder Möglichkeiten zum Planschen, Schwimmen und Erholen sucht, findet jede Menge Möglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern. Die OSTSEE-ZEITUNG hat einige der auch bei den Einheimischen beliebten Badestellen vor.

Überblick der Badestellen-Tipps in MV abseits der großen Ostseestrände

1. „Unser Freibad“ in Grevesmühlen

Die Badeanlage am Ploggensee zeichnet sich durch den 70 Meter langen Steg und ein Klettergerüst mit Rutsche aus. Das Freibad ist in Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich eingeteilt und eignet sich mit seinen fünf Bahnen auch für Sportschwimmer. Das Sandufer sorgt für etwas Strandfeeling, während ein Sprungturm, ein Spielplatz und eine kleine Wasserrutsche bei Kindern für Bewegung sorgen.

Das Freibad am Ploggensee in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Vom 1. Juli bis zum 2. August ist das Freibad geöffnet. Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche 1 Euro und für Erwachsene 2 Euro. Ein Schülerticket, das in den Sommerferien vom 29. Juni bis 11. August gültig ist, gibt es für 25 Euro. Auch Utensilien wie Strandkörbe und Sonnenschirme können täglich gemietet werden. Alle Preise unter unser-freibad.de

2. Neuklostersee

Bei einem Besuch der Badeanstalt des idyllischen Neuklostersees müssen Gäste nichts zahlen. Parkplätze, Sanitäranlagen und vor allem der Badespaß sind kostenlos. Für Kinder und Jugendliche bietet die bei Neukloster gelegene Badestelle eine Rutsche, ein Sprungbrett, zwei Schwimminseln und drei Stege. Auf einer großen, grünen Liegewiese können sich die Badegäste ausruhen oder sich auf dem Volleyballfeld austoben.

Bootsverleih am Neuklostersee Quelle: OZ

Einen Spielplatz, einen Imbiss und auch einen Bootsverleih, in dem Tretboote, Kanus und Ruderboote ausgeliehen werden können, gibt es dort ebenfalls. Die niedrigen Preise für die Ausleihe, sowie für Essen und Getränke kommen bei vielen Gästen gut an und bieten eine kostengünstige Alternative zu Besuchen an der Ostsee. Zudem ist die Badeanstalt in Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich unterteilt und wird in der Sommersaison von der DLRG bewacht.

3. Satower See

Der Satower See inmitten der Gemeinde Satow zeichnet sich durch eine schöne und gepflegte Badestelle am Nordufer aus. Ein Holzsteg führt vom kleinen Sandstrand direkt ins Wasser. Auf der Liegewiese können Besucher die Sonnenstrahlen genießen und sich anschließend im Wasser oder auf der Badeinsel austoben. Außerdem ist der See mit einem Toilettenhäuschen, einem Grillplatz und einer überdachten Sitzgelegenheit ausgestattet.

Satower See Quelle: OZ

Rund um das Gewässer gibt es einen Spiel- und Erlebnispfad mit Rastplätzen. In der Nähe befinden sich die Schule, die Sporthalle und der Sportplatz der Gemeinde. Deshalb nutzt die Schule den See auch für den Schwimmunterricht und das Drachenboottraining. Einen jährlichen Triathlonwettbewerb gibt es dort ebenfalls zu bestaunen.

4. Flussbad Rostock

Das Rostocker Flussbad bietet Spielspaß, Erholung und eine Menge Grün. Abseits der Menschenmassen am Warnemünder Strand genießen die Besucher ihre Ruhe. Das Freibad an der Warnow ist aber nicht nur zur Entspannung da. Verschiedene Attraktionen wie ein Sprung- und Kletterturm auf dem Wasser oder eine Rutsche für die ganz Kleinen sowie Spielplatz und Sportflächen, inklusive Tischtennis, Beach-Soccer und Volleyball, laden zum Austoben ein.

Das Rostocker Flussbad im Juli 2019. Nach einigen regnerischen Wochen steigen die Besucherzahlen wieder. Quelle: Anh Tran

Ein Imbiss, an dem Klassiker wie Currywurst und Pommes oder asiatische Nudeln verkauft werden, ist ebenfalls vorhanden. Die Saison geht vom 1. Mai bis zum 30 September. Die Öffnungszeiten an Wochentagen: 14 –19 Uhr. Am Wochenende: 11 –19 Uhr. Tageskarten kosten für Kinder und Jugendliche 2 Euro und für Erwachsene 3 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Flussbads.

5. Sildemower See

Kein Eintrittsgeld, kein Imbiss und keine Sport- oder Spielplätze. Dafür aber viel ländliche Idylle und Ruhe abseits von viel besuchten Freizeitbädern oder Schwimmhallen. Das können Freunde des naturverbundenen Badeerlebnisses am Sildemower See bei Papendorf in der Nähe von Rostock genießen.

Vor den Toren Rostocks ist der beliebte Sildemower See. Maximilian (15) aus Rostock ist dort oft mit Freunden angeln. Quelle: Frank Söllner

Wer eine kleine Radtour von der Hansestadt zu diesem Ort vorbei an Erdbeerfeldern unternimmt, findet diese Badestelle mit Grünfläche und etwas Sandstrand, die zwar häufig gut besucht, jedoch nie überfüllt ist. Perfekt für alle, die dem Trubel am Warnemünder Strand entfliehen wollen.

6. Naturfreibad „Tessiner Südsee“

Das Freibad liegt im Recknitztal und ist besonders für Familien mit Kindern geeignet. Der Badesee ist unter anderem mit einer Wasserrutsche, einem Nichtschwimmerbereich und mehreren 25-Meter-Schwimmbahnen ausgestattet. Auch ein Beachvolleyball- und ein Fußballfeld stehen für bewegungsfreudige Besucher bereit. Eine große Liegewiese lädt zum Sonnenbaden ein und ein Kiosk versorgt die Besucher mit Speisen und Getränken.

Tessin Südsee TWG Tessin Tessiner Wohnungsbaugesellschaft mbH Quelle: OZ

Parkmöglichkeiten stehen kostenlos zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind in der Sommersaison (20. Juni bis 16. August) Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr und am Freitag und Sonnabend von 10 bis 20 Uhr. Für Kinder und Jugendliche sowie Schüler, Studenten und Schwerbehinderte kostet eine Tageskarte 2,50 Euro. Erwachsene zahlen 3,50 Euro. Weitere Informationen gibt es auf stadt-tessin.de.

7. Naturbadestrand Barth-Glöwitz : Super für Familien

Vor allem für Familien ist der Naturbadestrand im Barther Ortsteil Glöwitz ideal. Während die Ostsee auch mal etwas rauer sein kann, finden Strandbesucher hier eine kleine Bucht mit wenig Wellengang vor. Weitere Pluspunkte: Das Wasser des Barther Boddens ist wärmer als die Ostsee und es gibt auch schattige Plätze. Man muss also nicht unbedingt einen Sonnenschirm oder eine Strandmuschel dabei haben.

Der Naturbadestrand im Barther Ortsteil Glöwitz liegt idyllisch am Bodden. Quelle: Anika Wenning

Mit dem Fahrrad ist man von Barth aus in etwa zehn Minuten am Naturbadestrand. Es gibt genügend Stellplätze für Drahtesel. Wer lieber mit dem Auto kommen möchte, kann auf dem kleinen Parkplatz kostenlos sein Auto abstellen. Nur 100 Meter von der Badestelle entfernt, gibt es auf dem Erlebnisreiterhof der Bernsteinreiter, der ehemaligen Jugendherberge, warme und kalte Speisen und auch Getränke.

Nicht besetzt ist derzeit allerdings der Rettungsturm an der Badestelle. Die Stadt Barth hat bislang keinen Rettungsschwimmer gefunden. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail bei mews@amt-barth.de melden.

8. Idyllischer Wasserspaß in der Trebel

Eine historische Brücke, eine atemberaubende Natur und Wasserspaß für die ganze Familie. Dies bietet der Wasserwanderrastplatz in Nehringen. Die leichte Strömung der Trebel lädt hier zu einem Sprung ins kühle Nass ein. Ein winzig kleiner Strandbereich bietet zudem die Möglichkeit auf ein wärmendes Sonnenbad inmitten der üppigen Natur.

In der Trebel in Nehringen kann man den Badespaß inmitten der Natur genießen. Quelle: Raik Mieke

Die kleine Badestelle in Nehringen ist unbewacht, so dass immer ein erfahrener Schwimmer in der Nähe sein sollte. Aber insbesondere für Hobby-Wassersportler bietet die Trebel in diesem Bereich optimale Bedingungen. Mit dem Stand-up-Board kann man hier dem Sonnenuntergang entgegen paddeln. Im angrenzenden Jugendgästehaus „Graureiher“ kann man zudem professionell geleitete Kurse mieten.

Der Wohlfühlort ist immer noch ein Geheim-Tipp und daher nicht überlaufen. Lediglich einige Wasserwanderer könnten einem hier begegnen. Also das perfekte Ausflugsziel für jene Leute, die nach Feierabend die Ruhe genießen und sich im Trebelwasser erfrischen wollen.

9. Stralsunder Strandbad : „Ideal für Kinder“

Das Strandbad ist der Bade-Hotspot in Stralsund. Seit der Sanierung von 2010 bis 2011 zieht es vor allem an sonnigen Tagen regelmäßig eine Vielzahl an Gästen an, Einheimische ebenso wie Touristen. Stefan Kunitschke ist gerade mit seiner Familie im Urlaub hier im Norden. Ein Abstecher nach Stralsund durfte da natürlich nicht fehlen. „Ich habe mich informiert, wo hier eine schöne Badestelle ist und da wurde mir dieses Strandbad empfohlen“, berichtet der Sachsen-Anhaltiner. Über den Tipp habe er sich gefreut: „Es ist ideal zum Füße-Reinhalten und auch für die Kinder, die im Wasser spielen können.“

Familie Kunitschke aus Sachsen-Anhalt genießt den Aufenthalt im Strandbad Stralsund. Quelle: Arne Lehmann

Karin Kroszewski kann sich noch an die Zeit vor dem Umbau erinnern: „Damals musste man immer über eine Leiter ins Wasser. Das war für kleine Kinder gefährlich und auch für mich selbst ziemlich unangenehm.“ Daher weiß sie das neue Gesicht des Strandbads besonders zu schätzen: „Ich muss sagen, das wurde sehr schön gemacht, damit bin ich wirklich zufrieden.“ Trotz aller Verbesserungen wäre heute aber auch noch nicht alles perfekt: „Es sollte hier mehr auf Sauberkeit geachtet werden“, findet Karin Kroszewski. Besonders herumliegende Flaschen seien störend. Das hält sie allerdings nicht von Besuchen im Strandbad ab. Durch ihr Enkelkind käme sie nun sogar relativ häufig hierher, obwohl sie in Pantelitz wohne.

10. Erholen am Ort der ersten Seebadeanstalt Rügens

Einen der hübschesten Badeorte abseits der großen Strände findet man in Neuendorf am Nordteil des Rügischen Boddens. Der kleine Ort gehört zur Stadt Putbus und ist mit dem Auto oder dem Fahrrad über das benachbarte Lauterbach erreichbar. An Sommertagen tummeln sich hier vor allem Einheimische und die Bewohner der umliegenden Ferienhäuser und -wohnungen.

Wenn das Wetter nicht mitspielt, ist der Badestrand von Neuendorf auf Rügen fast menschenleer – Hündin Ella freut sich. Quelle: Christa Driest

Der nie überlaufene Strand ist ideal für Familien mit kleinen Kindern, da die Wassertiefe gering ist und man fast bis zur knapp drei Kilometer entfernten Insel Vilm hinüberwaten könnte, auf die man vom Strand einen schönen Blick hat. Eingerahmt wird die Badestelle von den Fischerhäusern des Ortes und einer malerischen Kopfweidenallee.

In früheren Zeiten befand sich an diesem Strand der Badeplatz der „Neuen Putbusser Seebadeanstalt mit vier Badewagen für Damen und Leinwandzelten für Mannspersonen“, so ein Historiker. Bereits zwei Jahre vor der Grundsteinlegung des Friedrich-Wilhelm-Bades an der Goor war seit 1816 in Neuendorf die erste Seebadeanstalt Rügens.

11. Strand in Wampen: Natur pur am Greifswalder Bodden

Hans-Werner Dünweg lässt keinen Tag ohne seinen Strandbesuch in Wampen vergehen. Mit Hund „Gin“ erholt der 67-jährige Rentner sich an dem hinter Schilf versteckten Stück Badestrand, das Besucher über einen Weg durch ein Rapsfeld erreichen. Von Neuenkirchen kommend nach Wampen fahren, das Auto auf dem Parkplatz abstellen und dann der Strandstraße zum Strandweg folgen – so kommt man dorthin.

Hans-Werner Dünweg genießt seinen Strandbesuch in Wampen. Quelle: Christopher Gottschalk

„Ich bin gerne hier, weil es ein Naturstrand ist. Es ist jeden Tag ein wenig anders – mal spritzt Gischt um die Schutzpfähle, an anderen Tagen sieht man sogar eine Kegelrobbe“, sagt der Wampener Dünweg. Einheimische würden den Ort natürlich kennen, Touristen seien immer wieder überrascht und begeistert. „Im Sommer muss man nur den Fahrradströmen folgen, um den Strand zu finden.“

Trotz vieler Studenten, die hier Partys und Grillabende veranstalten, werde kaum Müll hinterlassen. Verpflegung sollten Besucher sich vorher beispielsweise im Supermarkt in Neuenkirchen einkaufen, denn ein Strandkiosk fehlt in Wampen.

12. Wolgastsee auf Usedom : Baden vor schönster Naturkulisse

Wer sich hier niederlässt, wird mit Ruhe und Entspannung belohnt. Und weichem Strandsand, der erst im vergangenen Jahr aufgefüllt wurde, wie Korswandts Bürgermeister Karl-Josef Wurzel berichtet. Die kleine Badestelle am Wolgastsee in Korswandt auf Usedom ist ein beliebter Punkt für Badehungrige, die nicht auf Trubel, Strandkörbe und Lautsprecherdurchsagen von Rettungsschwimmern stehen. Hier hört man die Natur und sieht sie.

Ruhe statt Trubel: Der Wolgastsee in Korswandt ist ein Geheimtipp für Sonnenhungrige. Quelle: Henrik Nitzsche

Die Badestelle liegt am Wolgastsee, der sich über eine Fläche von 45 Hektar erstreckt. Die Ufer bilden ideale Brutbedingungen für einheimische Vögel, um das Gewässer zieht sich ein Wald mit Buchenbestand. Wer es sportlich mag, kann nebenan ein Ruderboot oder Wassertreter ausleihen. Einen Spielplatz sowie Gastronomie gibt es hier auch.

Durch die Nähe zur Grenze kommen auch viele polnische Gäste zum Erholen an den See. Dank der Bäume gibt es hier auch einige schattige Flecken. „Alle zwei Tage schaut ein Hausmeisterservice vorbei, um die Sauberkeit und Ordnung zu kontrollieren“, sagt Wurzel.

