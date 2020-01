Kasse verfügt Reha-Stopp für fast gelähmte Seniorin in Greifswald

Greifswald/Schwerin

Mit großer Mühe, gestützt auf einen Begleiter, richtet sich die alte Dame auf. Nur so kann die 79-Jährige für einen Moment stehen. Dann muss sich Erika Woldt wieder auf das Krankenbett in der Kurzzeitpflegeeinrichtung Pasewalk ( Vorpommern-Greifswald) legen. Selbst im Rollstuhl vermag sie nach der am 2. November in Neubrandenburg erfolgten Halswirbeloperation nur begrenzte Zeit zu sitzen. Sie gilt als inkomplett querschnittsgelähmt.

Dabei zeigten Rehabilitationsmaßnahmen in der Greifswalder BDH-Klinik zunächst gute Fortschritte. „Wir sind empört und zutiefst besorgt, dass die Behandlung abrupt abgebrochen wurde. Würde mein 87-jähriger, täglich anreisender Vater nicht ausdauernd an ihrem Bett gegen die Resignation ankämpfen, wäre die Situation längst eskaliert“, sagt Sohn Martin.

MDK : Kein realistisches weiteres Rehabilitations-Potenzial

Drei Tage vor Heiligabend hatte die AOK Nordost eine Verlängerung der Reha in der Greifswalder BDH-Klinik abgelehnt, obwohl eine medizinische Erstrehabilitation in solchen Fällen mehrere Monate benötigt. Der Rentnerin wurden 40 Tage zugestanden. Begründung: „Ein realistisches weiteres Rehabilitations-Potenzial wird aus den vorliegenden Unterlagen nicht abgeleitet“.

Dabei stützt sich „Die Gesundheitskasse“ am 20. Dezember auf ein vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung ( MDK) angefordertes Gutachten. Dies entstand nach Aktenlage. Vor Ort begutachtet hat der MDK die Erkrankte nicht.

Spezialklinik widersprach Verlegung vehement

Der MDK empfiehlt „weiterhin ambulante Heilmitteltherapien“. Ganz anders sehen die Spezialisten der BDH-Klinik – seit 1998 spezialisiertes Schwerpunktzentrum des Landes MV zur Versorgung schwerst schädelhirngeschädigter und querschnittgelähmter Patienten – die Situation der Seniorin. Die Fachärzte hatten mit der Patientin und ihren Angehörigen einer Verlegung vehement widersprochen.

Leitender Oberarzt: Weitere medizinische Reha notwendig

„Wir hatten eine erneute Verlängerung der Kostenübernahme bis zum 26. Januar beantragt. Und in unserem Widerspruch wurde das weitere Potenzial bei Frau Woldt umfangreich begründet. Eine weitere medizinische Reha wäre notwendig gewesen“, erläutert Dr. Jörn Bremer. Der Leitende Oberarzt besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit derart schwer geschädigten Patienten.

Leitender Oberarzt Querschnitt, Facharzt für Urologie und physikalische Therapie, Dr. Jörn Bremer, BDH-Klinik Greifswald Quelle: privat

„In solchen Fällen reicht eine gerade einmal sechswöchige medizinische Reha-Behandlung nicht aus“, betont der Facharzt für Urologie und physikalische Therapie. Dr. Bremer verweist darauf, dass seine Patientin sehr motiviert war. Sie habe alle Bemühungen, beispielsweise der Physio-, Ergo- und Sporttherapeuten, aktiv unterstützt.

Zubereitung kleinerer Mahlzeiten realistisches Ziel

Durch spezielles Training war die Glashütterin zum Beispiel in der Lage, etwa zehn Meter mittels Unterarmgehwagen zurückzulegen. Und die Chancen standen gut, auf etwas längerer Strecke „eigenständig gehfähig zu sein“.

Auch die „Zubereitung kleinerer Mahlzeiten, das Ankleiden des Oberkörpers und das selbstständige Waschen“ gehörten zu den realistischen Zielen. Damit könnten Selbstständigkeit, Selbstwertgefühl und Lebensqualität der Rentnerin deutlich gesteigert werden“, erklärt der Mediziner. Stattdessen musste die Klinik die verzweifelte Seniorin in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung nach Pasewalk entlassen.

AOK-Nachfrage zur „akuten Behandlungsbedürftigkeit“

Offensichtlich um jeden Preis. Kurz bevor die zuständige AOK-Mitarbeiterin selbst unerreichbar ins Adventswochenende entschwand, hatte sie sich in der Klinik nach der „akuten Behandlungsbedürftigkeit“ von Frau Woldt erkundigt. Also akuten Komplikationen, die einer Verlegung im Weg stehen.

„Die hat der Oberarzt zu Recht verneint“, schrieb Dirk Strelow, Diplomsozialpädagoge in der BDH-Klinik, den aufgebrachten Angehörigen (Schreiben liegt der Redaktion vor). Und er ergänzte: „Das hat jedoch nichts mit der Rehabilitationsbedürftigkeit zu tun, wie wir auch im ärztlichen Entlassbrief betonen.“

Laufendes Verfahren: Kasse schweigt

Seither liegt die alte Dame in Pasewalk. „Wenn es die Zeit des Therapeuten erlaubt, erhält sie zweimal in der Woche 15 Minuten Physiotherapie. Die beim täglichen Training in Greifswald gemachten Fortschritte sind dahin. Ihre körperlichen Fähigkeiten fallen weit, weit geringer aus als vor der Operation. Und eine Rückkehr nach Hause ist mehr als fraglich.

„Wir fühlen uns um die Genesung meiner Mutter betrogen und hätten unter diesen Voraussetzungen einer Operation niemals zugestimmt“, sagt Martin Woldt. Er hofft, dass sich im Widerspruchsausschuss der Krankenkasse, wo Ende Januar abschließend entschieden werden soll, Vernunft und Menschlichkeit durchsetzen.

Der Pressesprecher der AOK Nordost, Markus Juhls, verweist auf „das schwebende Verfahren“. Mit Blick auf ein beim Sozialgericht Neubrandenburg anhängiges Eilverfahren gegen die Entscheidung könne er aktuell keine Aussagen treffen.

Ansprechpartner für Reha-Leistungen Für Erkrankte im erwerbsfähigen Alter ist die Rentenversicherung der Ansprechpartner für die Übernahme der Reha-Kosten, soweit voraussichtlich die Reha der Erhaltung oder Herstellung der Erwerbsfähigkeit dient. Dabei soll der Grundsatz „Reha vor Rente“ gelten. Für Rentner oder für Menschen, für die kein anderer Kostenträger vorrangig zuständig ist, sind die Krankenkassen verantwortlich. Hier gilt die Devise „Reha vor Pflege“. Für Kinder und Jugendliche sind sowohl Krankenkassen als auch die Rentenversicherung gleichrangig zuständig.

Lesen Sie mehr:

Von Volker Penne