Ludwigsburg

Ziemlich dramatisch ging es am Wochenende in Ludwigsburg zu. Eine Vermisstenmeldung rief die Rettungshundestaffel des DRK auf den Plan. Denn eine Person war von einem Spaziergang am Strand nicht zurückgekehrt. Das Team begab sich auf die Suche.

Zum Glück war es eine Übung und nicht der Ernstfall. Am Strand der Dänischen Wiek bildeten sich die Helfer des DRK-Katastrophenschutzes des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern-Greifswald weiter. Sie übten das Zusammenspiel der Einheiten im Einsatz.

Der Sanitätszug im Einsatz Quelle: DRK/Franziska Krause

Es blieb nicht bei einer vermissten Person. Mehrere Menschen waren auf dem Wasser in Not geraten und fanden Zuflucht auf einer Rettungsinsel. Der Wassergefahrenzug kam zum Einsatz.

45 Helfer übten rund um den Hafen von Ludwigsburg verschiedene Szenarien für den Ernstfall und das Zusammenspiel zwischen den Einheiten im Einsatz.

Die Helfer erwartete ein anspruchsvolles Programm, bei dem das breite Fachwissen und die Fähigkeiten jedes Einzelnen gefragt waren, so das DRK. Dazu gehörten Zeltaufbau, eine Versorgungsstelle einrichten, Boote zu Wasser lassen und damit Personen und ihre Vierbeiner transportieren, Patienten von der Bootsbesatzung übernehmen, Verletzte versorgen, Helfer registrieren und Vermisste aufspüren.

Der Sanitätszug übernahm Verletzte von den anderen Einheiten und kümmerte sich um die medizinische Versorgung Quelle: DRK/Franziska Krause

„Ich bin mit dem Verlauf der Übung sehr zufrieden. Die Helfer überzeugten bei der Lösung der Aufgaben und bestätigten uns damit die hohe Qualität unserer Ausbildungen. Diese Übung war für alle Beteiligten erneut eine wichtige Erfahrung“, so Martin Rudolph, der die Einsatzleitung in Ludwigsburg übernahm.

Bereits zum dritten Mal trainierten der Betreuungszug, die Logistikgruppe, der Wassergefahren- und Sanitätszug sowie die Rettungshundestaffel und das Kreisauskunftsbüro gemeinsam. Neben dem Einsatz im Katastrophenfall sind die Katastrophenschützer auch bei Großveranstaltungen vor Ort und sichern beispielsweise das Greifswalder und Freester Fischerfest oder den Usedom-Marathon ab.

Für diese wichtigen Aufgaben suchen die DRK-Retter nach Verstärkung. Besondere Voraussetzungen müssen Interessierte nicht mitbringen. „Alles Nötige lernen neue Mitglieder in unserem vielfältigen Aus- und Fortbildungsprogramm und von unseren erfahrenen Helfern. Wir bieten das gute Gefühl, anderen zu helfen, neue Erfahrungen und Wissen, persönliche Weiterentwicklung und Spaß in unserer Rotkreuz-Familie“, so Rudolph weiter.

Durch ihre feine Nase können die Rettungshunde vermisste Personen auffinden, die unter meterdicken Trümmerschichten verschüttet sind oder weit entfernt Hilfe benötigen. Vier- und bis fünfmal wöchentlich trainiert die Staffel dafür Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HGW

Fotos:

Foto 1: Der Sanitätszug übernahm Verletzte von den anderen Einheiten und kümmerte sich um die medizinische Versorgung.

DRK