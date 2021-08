Katharina Horn (Grüne): Ich möchte, dass alle eine gute Zukunft in der Region haben

Greifswald

Katharina Horn ist erst 23 Jahre alt und wäre damit, sollte sie das Direktmandat für den Wahlkreis 16 gewinnen, ein Jahr jünger als Philipp Amthor, als jener vor vier Jahren gewann. Die junge Greifswalderin ist gelernte Bootsbauerin und arbeitet aktuell auch in diesem Beruf. Politisch aktiv wurde sie bereits während ihrer Schulzeit als Schülersprecherin und blieb dieser Arbeit treu, als sie während des FSJ Sprecherin der Bundesinteressenvertretung der FSJlerInnen war. Seit Ende 2016 ist sie Mitglied bei den Bündnisgrünen, seit 2019 Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft und zudem Sprecherin der Grünen Jugend MV und Mitglied im Landesvorstand der Grünen MV.

Sie kandidiert nun für den Bundestag, weil sie nicht weiter zusehen möchte, wie Menschen aufgrund von Perspektivlosigkeit die Region verlassen. Dabei könne sie besonders gut helfen: „Im Bundestag sitzen aktuell vor allem Akademikerinnen und Akademiker. Um Vertrauen in unsere Demokratie und die Parlamente wieder zu stärken, müssen Abgeordnete besser und vor allem auf Augenhöhe kommunizieren, was sie im Bundestag machen.“ Als junge Frau mit Ausbildungsberuf wäre sie die Richtige für diese Aufgabe.

Alle sollen eine Zukunft hier haben

„Ich möchte, dass alle Menschen – egal ob Alt oder Jung, schon immer hier, neu hergezogen oder zurückgekommen – hier eine gute Zukunft haben“, fasst Horn das Kernziel ihrer politischen Arbeit im Bundestag zusammen, sollte sie das Direktmandat erlangen. Sie will auch schon wissen, wie das gehe. „Dafür brauchen wir gute Anbindung an Bus und Bahn, schnelles Internet in jedem Dorf, aber vor allem auch gut ausgestattete Kitas und Schulen und Ärzte vor Ort.“ Finanziell schwierige Aufgaben, für die aber auf Bundesebene Grundlagen gelegt werden müssten, so Horn.

Als selbst noch junger Mensch wäre das wichtigste Ziel für Horn die Ausbildungspolitik. „Ausbildungsberufe müssen endlich wieder mehr gesellschaftliche und finanzielle Wertschätzung erfahren. Dazu gehört auch, dass sowohl der betriebliche als auch der schulische Teil der Ausbildung in Deutschland qualitativ aufgewertet wird.“ Dafür braucht es Durchsetzungskraft und Energie, denn eine besonders große Lobby haben junge Auszubildende für gewöhnlich nicht. Deswegen möchte Horn zeigen, dass es nicht vom Alter abhängig sei, dass man ehrliche, verlässliche Politik für die Menschen macht, die einem mit ihrer Stimme ihr Vertrauen ausgesprochen haben.

