Katzen aus MV auf Instagram: Greifswalder Bengalen haben tausende Fans

Greifswald, Neubrandenburg

Die sogenannten #catsofinstagram – also Katzen mit einem eigenen Kanal auf Instagram – leben verstreut auf der ganzen Welt und selbstverständlich auch in MV. Auch bei uns haben die Samtpfoten ihre Besitzer dazu gebracht, bei jedem Mauzen die Kamera zu zücken und sie in Szene zu setzen.

Doch zugegeben, viele Katzen-Accounts sind es nicht, die wir außerhalb Rostocks entdeckt haben. Dafür ist ein Kanal recht prominent. Hier drei Links quer durchs Land.

Lesen Sie auch:

Irgendwo in MV wohnt Frauchen Tina und betreibt einen ganz besonderen Account. Er heißt „herzdeko“, zeigt Tinas Zuhause und mittendrin ihre Katze Arya.

Zu einer echten Instagram-Größe gehören die drei Bengalen-Katzen von Frauchen Gina aus Greifswald unter dem Namen „stadtbengalen“. Hason, Ghost und Shadow haben mittlerweile mehr als 9.000 Fans. Die ungewöhnliche Optik der Bilder mit harten Kontrasten dürfte eines der Erfolgsgeheimnisse sein – und natürlich die drei niedlichen Miezen.

Norwegische Waldkatzen werden in Neubrandenburg gezüchtet. Zu sehen sind sie unter dem Namen „forestcats_of_naantali“. Sind sie nicht unfassbar wuschelig?

Von Juliane Schultz