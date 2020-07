Katzower Kunstwerk seit Jahrzehnten verschwunden

Katzow

Die Liste der im und nach dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangenen Kunstwerke ist lang. Im Internet gibt es eine Datenbank des Deutschen Zentrums für Kulturverluste. Wie der frühere Katzower Pfarrer Norbert Rauer informiert, ist dort seit Juni ein Katzower Inventarstück, der Philippskelch, zu finden. Rauer war 1976 bis 1991 Pastor der vorpommerschen Gemeinde und hatte damals nach dem Philippskelch gesucht. Dieser war ein Geschenk des Katzower Patrons Philipp Julius, 1603 bis 1625 Herzog von Pommern-Wolgast. „Der Kelch war 1935 nach Stettin ausgeliehen worden“, berichtet Norbert Rauer.

Laut Datenbank wurde der Kelch zwischen 1475 und 1500 hergestellt. Er wurde im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts umgearbeitet, also in der Regierungszeit des Herzogs. Der vergoldete Kelch aus Silber ist 281 Gramm schwer. Dargestellt ist der gekreuzigte Christus, dessen Blut von zwei Engeln aufgefangen wird. Ferner ist auf dem Fuß auch das Wappen des Herzog zu finden.

Leihschein im Pfarrarchiv

Die Kirchgemeinde Katzow verlieh den Kelch im Oktober 1935 an das Pommersche Landesmuseum in Stettin für die große Ausstellung „Kunstpflege in Pommern zum Gedächtnis an das 1637 erloschene Greifengeschlecht“, die im Juli 1937 stattfand. Der zugehörige Leihschein blieb im Katzower Pfarrarchiv erhalten.

In der Ausstellung in der Oderstadt wurden bedeutende Kunstwerke aus der Zeit der Greifen, so unter anderem der Croyteppich, der Rügenwalder Silberaltar und ein Porträt Herzog Philipps I von Pommern von Lucas Cranach d. A., gezeigt. In einem zweiten Raum präsentierte das Museum kirchliche Goldschmiedearbeiten. Hier sollte der Katzower Philippskelch zu sehen sein, aber aus ungeklärten Gründen ist das nicht erfolgt. Dass der Katzower ebenso wie der Bergener und Krumminer Kelch zu den wichtigen Abendmahlskelchen in Vorpommern gehört, ist unstrittig.

Er gehörte leider nicht zu den in Stettin sichergestellten Gegenständen, und der Kelch wurde nach bisherigem Kenntnisstand auch nicht im Krieg in einen anderen deutschen Ort ausgelagert.

Von eob