Katzow

Eine Gemeinde trägt Trauer: Am vergangenen Donnerstag ist der langjährige und verdienstvolle Bürgermeister der Gemeinde Katzow und Vorsteher des Amtes Lubmin, Norbert Labahn, im Alter von 68 Jahren seiner schweren Krebserkrankung erlegen.

Gerade erst war Norbert Labahn, ein Kommunalpolitiker mit großem Herzen und dem wohl imposantesten Schnauzbart in der Region, wieder zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt worden. Auch für die Funktion des Amtsvorstehers stand er wieder zur Wahl, denn bis zuletzt hat er gehofft, wieder gesund zu werden.

22 Jahre Bürgermeister, 20 Jahre Amtsvorsteher

Für die zum Amt Lubmin gehörende Gemeinde mit den Ortsteilen Katzow, Jägerhof, Netzeband und Kühlenhagen ist der Tod von Norbert Labahn ein herber Verlust. 22 Jahre lang war er ehrenamtlicher Bürgermeister und seit vier Wahlperioden auch Amtsvorsteher. In dieser Zeit seines kommunalpolitischen Wirkens hat sich die Gemeinde zu einem wahren Schmuckstück entwickelt. Und auch im Bereich des Amtes Lubmin konnten zahlreiche große Vorhaben verwirklicht werden.

Anlässlich seines 20-jährigen Bürgermeisterjubiläums sagte Norbert Labahn vor zwei Jahren im OZ-Interview: „Als ich Bürgermeister wurde, wollte ich unbedingt viel verändern, denn die Gemeinde sah nicht schön aus. Es gab wenig sanierte Straßen, auch um die Gemeindefinanzen war es nicht gut bestellt. Aber wenn ich als Ökonom eines konnte, dann klug wirtschaften.“ Unter seiner Regie ging es Schritt für Schritt in der Gemeinde voran – egal, ob bei der Straßensanierung, der Schaffung von Wohnraum oder der Unterstützung für die Kita. Nach Labahns Worten habe sich die Gemeinde dadurch nie über Gebühr verschuldet mit Krediten.

Stets alle Gemeinden im Blick

Sein Bürgermeisterkollege Axel Vogt aus Lubmin lobt Norbert Labahn als kollegialen Kämpfer. „Als Amtsvorsteher hatte er stets alle Gemeinden im Blick. Dass es gelungen ist, die Amtsschulen zu sanieren, verdanken wir ihm. Nie haben wir anderen Bürgermeister erleben müssen, dass er für Katzow eine Extrawurst haben wollte. Sein trotz Krankheit doch für uns alle sehr plötzlicher Tod ist ein großer Verlust für das Amt“, schätzt Axel Vogt ein.

Auch der Zweckverbandsvorsteher und frühere Hanshäger Bürgermeister Michael Harcks lobt Norbert Labahn: „Er war ein Macher vor dem Herrn, zuverlässig, kollegial. Er hat stets seine Meinung gerade heraus gesagt, auch wenn sie mal gegensätzlich war. Nachtragend war er nie. Bei Norbert galt: Ein Mann – ein Wort.“

Erfolgreicher Gespannfahrer

Das war auch bei der Reitergilde so, deren Vorsitzender er war. Norbert Labahn war mit Leib und Seele Gespannfahrer und nahm nicht nur an zahlreichen großen Wettbewerben teil, sondern holte auch mehrfach Landesmeisterschaften in den Ort. Als er vor etwa zehn Monaten erkrankte, waren es seine Gemeinde und die Pferde, die seinem Genesungswillen Auftrieb gaben. Im Frühsommer konnte er sogar noch einmal mit seinen Pferden an den Deutschen Meisterschaften im Gespannfahren teilnehmen, wo seine für ihn startende Fahrerin vordere Plätze belegte.

Große Verdienste um Gemeinde

Der jetzige stellvertretende Bürgermeister von Katzow, Karsten Schönfeldt, sagte, dass in der Gemeinde viele Menschen den Tod von Norbert Labahn noch gar nicht fassen können. „Er hat sich mit seiner pragmatischen Art unwahrscheinlich große Verdienste bei der Entwicklung der Gemeinde erworben. Dafür müssen wir ihm ewig dankbar sein“, so Schönfeldt. Bis zur Bürgermeisterneuwahl im Herbst dieses Jahres führt Schönfeldt nun die Amtsgeschäfte der Gemeinde.

Von Cornelia Meerkatz