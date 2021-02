Greifswald/Dersekow

Der Ärztemangel im Greifswalder Umland spitzt sich zu. Aktuell sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung MV (KVMV) sechseinhalb der 23,5 Planstellen für Hausärzte im Greifswalder Umland nicht besetzt. Seit mehreren Wochen gibt es in Weitenhagen keine Hausarztpraxis mehr. Ab April entsteht auch in Dersekow eine mehrmonatige Versorgungslücke.

Mehrere Tausend Einwohner betroffen

Die KVMV geht zudem davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren vier niedergelassene Ärztinnen und Ärzte im Umkreis in den Ruhestand gehen. Sollten sie für ihre Praxen keine Nachfolger finden, wäre die hausärztliche Betreuung von mehreren Tausend Einwohnern im Umkreis von Greifswald gefährdet.

Weitenhagen verliert Hausarztpraxis

Derzeit ist unklar, wie es mit der Versorgung in Dersekow und Weitenhagen weitergeht. Bis Mitte Januar unterhielt der Mediziner Dr. Wolfgang Fuchs in beiden Gemeinden eine Praxis. Inzwischen ist Fuchs jedoch im Alter von 75 Jahren in den Ruhestand gegangen. Für Weitenhagen gibt es bislang keinen Nachfolger. „Für die Gemeinde ist es ein großer Verlust, keinen Hausarzt im Dorf mehr zu haben. Vor allem die älteren Bevölkerungsteile beklagen es als große Versorgungslücke“, sagt Bürgermeisterin Janina Jeske. Allerdings läge die Zukunft der ehemaligen Praxis von Dr. Fuchs allein in dessen Händen, da er gleichzeitig auch der Eigentümer der Immobilie ist. „Nichtsdestotrotz wären wir in der Gemeindevertretung sehr froh, wenn es eine Hausarztversorgung auch für unsere Bürger wieder geben würde.“

Streit in Weitenhagen verschärft die Lage

In Dersekow ist die Lage anders. Obwohl sich hier gleich zwei Ärzte niederlassen möchten, steuert die Gemeinde auf eine mindestens sechs Monate andauernde Versorgungslücke zu. Zwar hatte der Internist Dr. Uwe Kraatz die Praxis im alten Schulgebäude der Gemeinde von Fuchs Anfang des Jahres übernommen. Doch nur wenige Wochen später soll er sie wieder schließen. Der Grund: Der Mietvertrag läuft Ende März aus und die Gemeinde will das baufällige Gebäude nicht weiter unterhalten. Das Angebot, andere Räumlichkeiten am Ortsrand zu beziehen, lehnte Kraatz mit der Begründung ab, dass sie ihm „optisch nicht zusagen“ würden. Deswegen hat die Gemeinde die Räumlichkeiten einer anderen Ärztin angeboten, die diese allerdings erst im September beziehen kann. Kraatz fühlt sich von der Gemeindevertretung ungerecht behandelt, regelrecht aus dem Dorf gemobbt. „Andere Gemeinden geben viel Geld dafür aus, um Ärzte in den ländlichen Raum zu holen. Aber hier sieht die Gemeindevertretung anscheinend keine Notwendigkeit“, moniert der 52-Jährige.

Patienten reagieren empört

Karin Thoms (62): „Wir sind empört.“ Quelle: Alexander Kruggel

Auch Kraatz Patienten sind sauer. „Wir sind empört“, sagte Karin Thoms, als sie im Wartezimmer von Kraatz Praxis erfuhr, dass diese vor dem Aus steht. Fünf Kinder habe die 62-Jährige in Dersekow groß gezogen, noch immer lebe sie hier mit ihrer behinderten Tochter und noch nie habe sie ohne Hausarzt im Dorf auskommen müssen. Auch die Eltern der Alleinstehenden – beide sind schon über 80 Jahre alt – leben noch in Dersekow.

„Wohin soll ich mit denen gehen?“, fragt Angelika Kalina (68). Quelle: Alexander Kruggel

„Wohin soll ich mit denen gehen?“, fragt sie. Angelika Kalina, eine weitere Patientin, zeigt sich ebenfalls schockiert. „Das ist nicht im Sinne der Bürger“, meint die 68-Jährige.

Bürgermeister bestreitet Vorwürfe

Dersekows Bürgermeister Robert Lossau bestreitet die Mobbing-Vorwürfe. „Ich kann diese und andere Ansichten und Meinungen nur entschieden von mir weisen“, erklärte das Gemeindeoberhaupt auf Anfrage. So sei die Entscheidung gegen einen Mietvertrag nicht spontan gefallen, sondern vielmehr das Ergebnis eines jahrelangen Prozesses. Da sich das alte Schulgebäude in einem desolaten Zustand befindet und seine Unterhaltung die Gemeindekasse jährlich mit etwa 10 000 Euro belaste, sei der Verbleib der Praxis in dem Haus von Anfang an eine unwahrscheinliche Option gewesen. Dies sei Kraatz im vergangenen Jahr auch mehrfach mitgeteilt worden, sagt Lossau. Weiterhin habe man den Arzt nicht ohne Weiteres auf die Straße gesetzt. Bevor die Entscheidung getroffen wurde, keinen neuen Mietvertrag zu schließen, habe man Kraatz dazu befragt, ob er in einer anderen Gemeinde in der Nähe Räumlichkeiten anmieten könne. Dies wurde laut Lossau durch den Internisten bejaht. „Daher war und ist für die Gemeindevertretung Dersekow in diesem Kontext auch nie eine ärztliche Versorgungslücke größeren Ausmaßes erkennbar gewesen“, sagt der Bürgermeister. Trotzdem werde derzeit an Lösungen gearbeitet, um die medizinische Versorgung durch einen Hausarzt auch zwischen April und September zu gewährleisten.

Schnelle Besserung unwahrscheinlich

Tatsächlich hat Kraatz bei der KVMV inzwischen einen Antrag auf die Verlegung seines Arztsitzes gestellt. Eine andere Gemeinde hätte ihr Interesse an einer Hausarztpraxis im Dorf bekundet, wie er sagt. Um welche Gemeinde es sich dabei handelt, wolle Kraatz nicht sagen. Allerdings liege sie wie Dersekow und Weitenhagen im Bereich des Amtes Landhagen. Dass auch mit Blick auf die insgesamt drohende Unterversorgung im Greifswalder Umland schnell eine Besserung eintritt, ist hingegen unwahrscheinlich. Zumindest liegt der KVMV zufolge derzeit kein einziger Antrag auf eine neue Zulassung für den Planungsbereich vor.

