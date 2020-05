Kaum noch Infektionen: Fieberzentrum in Greifswald geschlossen

Greifswald

Weil die Behörden in Vorpommern-Greifswald kaum noch neue Corona-Fälle registrieren, ist das Fieberzentrum in Greifswald geschlossen worden. Seit dem 4. Mai wurden nach Angaben des Kreises keine Corona-Neuinfektionen mehr gemeldet. Im Fieberzentrum in der Siemensallee wurden seit Anfang April Menschen mit Fieber und Atemwegsbeschwerden untersucht. Ebenso haben die mobilen Abstrich-Teams ihre Dienste vorübergehend eingestellt, wie Kreissprecher Achim Froitzheim sagte.

Fieberzentrum wie auch die mobilen Abstrich-Teams blieben jedoch strukturell weiter bestehen. Damit können sie bei Bedarf in kürzester Zeit wieder hochgefahren werden, wenn die Situation dies erfordert, so Froitzheim weiter. Die stationären Abstrich-Zentren in Greifswald und Pasewalk bleiben bestehen und können mit einer Überweisung des Hausarztes nach wie vor aufgesucht werden. Insgesamt wurden bislang in Vorpommern-Greifswald 136 Corona-Infektionen gezählt.

Anzeige

Mehr zum Lesen:

Weitere OZ+ Artikel

Von MR