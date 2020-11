Kein Kinder-und Jugendsport mehr im Kreis Vorpommern-Greifswald?

Greifswald

Der Landkreis will offensichtlich den Vereinssport für Kinder und Jugendliche bis Dezember verbieten. Angesichts des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens im Kreis stehe das zur Debatte, bestätigte Kreissprecher Achim Froitzheim. „Es geht nicht an, dass wir Schulen und Kindergärten schließen, aber ermöglichen, dass die Kinder nachmittags zusammen in der Turnhalle umhertoben“, sagte er am Montagvormittag. „Das Thema ist als Problem erkannt und wird im Krisengremium beraten.“ Wann genau eine Entscheidung zu erwarten ist, ließ er offen.

Jugendsport : Landkreise können selbst entscheiden

Erst am Wochenende hatte das Land Mecklenburg-Vorpommern festgelegt, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren auch weiterhin in Trainings- und Schulgruppen Sport machen dürfen, das umfasst zum Beispiel auch Tanzstudios oder Fußballvereine. Die Landkreise sind aber ermächtigt, eigenständig zu entscheiden, weil das Infektionsgeschehen in den Regionen stark variiere. Genau diese Möglichkeit will jetzt also wahrscheinlich der Landkreis Vorpommern-Greifswald nutzen, Ludwiglust-Parchim hatte sich bereits am Samstag entschieden, Kinder- und Jugendsport zu verbieten.

Sportbund: Flutlicht für den Individualsport

Während die Entscheidung bei vielen besorgten Eltern auf großes Verständnis stoßen dürfte, betont der Sportbund die Wichtigkeit des Sports für die Bevölkerung. Es werde zunehmend früher dunkel, so dass die Freizeitgestaltung nur noch innerhalb der eigenen vier Wände stattfinden könne, heißt es in einer Stellungnahme. „Wir bitten darum, die öffentlichen Sportanlagen bis 20 Uhr zu öffnen und die Flutlichtanlagen anzumachen“, so der Vorstand des Sportbundes Greifswald.

Sportstätten für Vereinsbetrieb geschlossen

Ob diesem Wunsch entsprochen werden kann, vermochte Greifswalds Pressesprecherin Andrea Reimann nicht zu sagen. „Stand jetzt ist, dass die Sportanlagen für Individualsport, Schulsport und den Trainingsbetrieb geöffnet sind“, so Reimann. Bereits am Wochenende hatte die Stadt beschlossen die Stadtbibliothek, das Stadarchiv und das Kulturzentrum St.Spiritus zu schließen, auch die Sportstätten sind für den Erwachsenen-Vereinsbertieb bereits dicht. Das Freizeitbad hat ebenfalls vorerst geschlossen. „Auch das Schul- und Vereinsschwimmen entfällt“, heißt es auf der Internetseite. Hoffnungsschimmer: Die Spielplätze der Hansestadt bleiben geöffnet.

Von Anne Ziebarth