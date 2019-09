Greifswalder Strandbad bleibt ohne Leiter

Greifswald

Seit diesem Jahr kann der Strand in Eldena kostenlos besucht werden. Bisher unbesetzt ist aber die Stelle eines Leiter der Badestelle, um eine intensivere Betreuung sicherzustellen.

Diese Stelle werde nun eingespart, informierte der Leiter des Immobilienverwaltungsamtes Winfried Kremer auf der Sitzung des Bauausschusses der Bürgerschaft. „Sie wurde ausgeschrieben, aber es gab keine Bewerbungen“, so der Verwaltungsmann.

Er bekomme nur positive Rückmeldungen zur Ordnung und Sauberkeit am kostenfreien Strand. Offenbar habe der Betrieb in den zurückliegenden Monaten auch ohne Leiter funktioniert. Die von Ausschussmitglied Christian Radicke (Bürgerliste), Präsident des Wiecker Yachtclubs, geäußerte Kritik an fehlenden Duschen wies er zurück. 200 Frisbeespieler hätten bei einer Meisterschaft im Yachtclub duschen müssen. „Die Duschen sind wegen Vandalismus seit zehn Jahren nicht mehr in Betrieb“, so Winfried Kremer. Bei Großveranstaltungen müsse der Veranstalter selbst für Duschmöglichkeiten sorgen.

Von eob