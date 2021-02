Greifswald

Noch immer sind etwa 10 000 Geflüchtete in Bosnien-Herzegowina, im Gebiet der Grenze zu Kroatien vom Kältetod bedroht. Der Verein Greifswald Hilft e.V. hielt am Sonnabend anlässlich der lebensbedrohlichen Situation, in der sich diese Geflüchteten befinden, eine Corona-konforme Mahnwache am Mühlentor in Greifswald ab. Unter dem Motto „Kein Pushback ist legal“ protestierten die Vereinsmitglieder vor allem gegen die illegalen Abschiebungen von Geflüchteten durch kroatische Behörden, die Medienberichten zufolge zahlreich dokumentiert sind.

Die Aktion bildete gleichzeitig den Abschluss einer Spendensammlung, zu der die Initiative in der vergangenen Woche aufgerufen hatte. Das ursprüngliche Spendenziel von 500 Euro wurde hierbei mehr als verdoppelt, wie der Verein via Facebook mitteilte. Das Geld kommt der Organisation Medical Volunteers International (MVI) zugute, die im Gebiet um die bosnische Gemeinde Velika Kladusa medizinische Hilfe leistet. Erst kürzlich hatte Greifswald Hilft bei einer Sachspenden-Aktion über 50 Schlafsäcke sammeln können, die eine Greifswalder Ärztin, die für MVI tätig ist, mit nach Bosnien nahm.

Die Mahnwache war Teil eines Aktionstages, zu der die Initiative Seebrücke aufgerufen hatte. Unter dem Motto „Kein Pushback ist legal“ fanden bundesweit in über 40 Städten ähnliche Protest-Aktionen statt.

Von Alexander Kruggel