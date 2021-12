Kein Winterdienst in Neuenkirchen möglich: Anwohner sauer

Neuenkirchen

Der Zustand der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und des Ernst-Thälmann-Platzes in der Gemeinde Neuenkirchen wird immer schlechter. Ein ordnungsgemäßer Winterdienst sei hier nicht mehr möglich. Das machte Anwohnerin Sabine Tiedje auf der letzten Sitzung der Neuenkirchener Gemeindevertretung deutlich. Das Kopfsteinpflaster der Jahnstraße müsste dringend erneuert oder ersetzt werden, der Thälmannplatz ist nicht befestigt.

„Wir haben jetzt die dritte Winterdienstfirma“, sagte sie. Das vorherige Unternehmen habe den Vertrag gekündigt. Es sei sehr schwer, überhaupt noch eine Firma zu finden. Insgesamt sind es 32 Anlieger der Jahnstraße und des Thälmannplatzes, wobei leider einige nicht für die Leistungen zahlen würden. Es sei also ein sehr großer Aufwand für die Neuenkirchenerin, die den Schriftverkehr der Gemeinschaft übernommen hat und selbst inzwischen Rentnerin ist.

Dringlichkeit der Sanierung sei bekannt

„Viele unserer Anwohner sind zwischen 70 und 80 Jahre alt, eine schon 88“, verdeutlichte Tiedje das Problem. „Eine Firma aus Greifswald war da und hat gesagt, dass sie den Winterdienst nicht übernimmt, nachdem sie den Zustand der Straße gesehen hat.“ Erst ab einer Schneehöhe von fünf Zentimetern könne der Winterdienst angefordert werden, weil sonst nur das Oberflächenmaterial auf dem Thälmannplatz geschoben werde. Tiedje sieht die Gemeinde in der Pflicht, endlich zu helfen.

„Es gab mehrere Begehungen“, unterstützte Jahnstraßen-Anwohner Harald Roßberg. Die Dringlichkeit der Sanierung sei bekannt, es müsste schnell etwas geschehen. „Ich habe mich 2020 und 2021 an das Ordnungsamt gewandt, damit das Schild ,Eingeschränkter Winterdienst‘ aufgestellt wird, damit wir bei Schäden nicht haftbar sind.“ Wenn dann endlich mal die Straße saniert werde, müsse auf jeden Fall eine Tonnagebegrenzung für Lkw und Busse, die Ausschilderung als Spielstraße oder ein Durchfahrtsverbot erfolgen, weil die Jahnstraße als Abkürzung genutzt werde.

Keine Fördermittel durch Kreis bewilligt

„Die Beschilderung sollte möglich sein“, so Bürgermeister Frank Weichbrodt (Wählergemeinschaft). „Das Anliegen kannte ich bisher nicht.“ Die Sanierung des Thälmannplatzes und der Jahnstraße stehe gegenwärtig auf Platz eins der Prioritätenliste der Gemeinde, informierte er. „Wir beantragen seit vier Jahren Fördermittel, die Eigenmittel werden in den Haushalten bereitgestellt.“

Aber bisher wurden keine Fördermittel durch den Kreis bewilligt. „Ohne die können wir nicht bauen.“ Leider sei der Straßensanierungsstau in den Gemeinden des Kreises Vorpommern-Greifswald gigantisch. Weichbrodt erinnerte daran, dass der Bauhof mehrmals im Jahr den Thälmannplatz schiebe. Er habe gehofft, dass 2021 Fördermittel bewilligt würden, aber das habe wohl die Coronakrise verhindert.

„Den Winterdienst kann die Gemeinde nicht übernehmen“, sagte er. „Auf Ausschreibungen hat sich mehrfach keine Firma beworben.“ Es lohne sich offensichtlich für Firmen nicht. Darum erledige seit zweieinhalb Jahren der Bauhof der Gemeinde den Winterdienst. Das ginge aber nur für die wichtigsten Straßen. Für mehr reiche die Kapazität nicht aus. Tiedje gab sich damit nicht zufrieden und erinnerte noch einmal an die besondere soziale Problematik mit vielen älteren Bürgern in ihrem Bereich. Die Gemeinde mache es sich zu leicht, unterstützte Dagmar Roßberg.

Förderquote liegt bei 65 Prozent

In seinem Bereich seien es 31 Anwohner, darunter auch viele Ältere, merkte Weichbrodt an. Auch das sei nicht leicht zu organisieren, aber es klappe inklusive Bezahlung der Leistungen. Unterstützung für ihn kam von Gemeinderat Sven Glitsch (Wählergemeinschaft), der seit 2014 in der Volksvertretung sitzt. Die Gemeinde engagiere sich sozial, betonte er, auch die Gemeinderäte seien von der Problematik der Winterdienstleistungen betroffen. „Aber wir können uns die Sanierung der Straßen allein nicht leisten.“

Laut dem Bürgermeister müssen Kommunen in der Regel 35 Prozent der Kosten der Baumaßnahmen für Verkehrswege tragen, die Förderquote liegt bei 65 Prozent. Die in den letzten Jahren sanierten Straßen so wie Am Pfarrgarten in Neuenkirchen und in Leist seien in noch schlimmerem Zustand gewesen.

