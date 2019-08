Greifswald

Schlechte Nachrichten für die Freunde von Whopper und Co. Das Greifswalder Bauamt habe die Genehmigung für einen neuen Burger King an der Bahnhofstraße versagt, informiert Investor Jürgen Sallier. Ihm gehört das bestens laufende Einkaufszentrum Gleis 4 am Bahnhof (frühere KAW-Hallen). Begründet werde das mit einer zu erwartenden deutlichen Zunahme des Verkehrs durch den Fast-Food-Tempel. Schon beim Bau des Einkaufszentrums gab es zunächst Sorgen, dass der Verkehr Richtung Tunnel unter dem Bahnhof nicht problemlos laufen könne.

Es gibt noch eine zweite schlechte Nachricht für das Gleis-4-Gelände. Auch das Hotel an der Bahnhofstraße darf nicht gebaut werden. Die dafür nötige Höhe des Gebäudes sei nicht genehmigt worden. Bauen will Sallier trotzdem, in das Haus an der Straße sollen auf jeden Fall Büros und Arztpraxen einziehen. Für weitere Vorhaben auf dem Gelände liefen Gespräche, so Sallier.

2017 kündigte der Investor die Ansiedlung von Burger King und einem Zwei-Sterne-Hotel an und sprach von einer möglichen Eröffnung 2018. Probleme bei der Genehmigung wurden damals nicht erwartet. Denn der gültige Bebauungsplan für das Gelände erlaubt eine Herberge und auch Gastronomie. Das Hotel sollte knapp 60 Betten haben und der Betrieb über Salliers Firma Alcedo erfolgen. Diese verfügt in Levenhagen bereits über ein Sporthotel mit 17 Zimmern.

Von Eckhard Oberdörfer